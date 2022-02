Matías Lavandeyra: «Para nosotros que haya un solo estudiante que no pueda tener su escolarización, por cuestiones de infraestructura, ya es una falta grave»

La problemática de las escuelas se agudiza y hasta el momento las cuatro escuelas que tenían que comenzar el 1 de febrero no pudieron hacerlo y tampoco, recibieron una respuesta por parte del estado municipal y provincial que les generara tranquilidad. Es por eso que decidieron visibilizar su situación durante el desfile cívico militar que se realizará por el 124° aniversario de San Martín de los Andes y que contará con la presencia del gobernador de la provincia del Neuquén, Omar Gutiérrez.

Matías Lavandeyra, actualmente ocupa el cargo de secretario general de Aten San Martín de los Andes (Aten SMA), pero hasta el año pasado se desempeñó como docente de la escuela 274, la cual también, tuvo varios inconvenientes para poder retomar la presencialidad. En diálogo con RSM Radio, analizó las falencias que atraviesan las escuelas públicas y manifestó: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la diaria. Es triste, pero hay algunas situaciones que muchos compañeros y compañeras naturalizamos como las malas condiciones laborales, edificios caídos, sin condiciones edilicias, con precariedad que al momento de dar clases aceptamos por el mero hecho de que exista una educación”.

Asimismo, aseguró que incluso los padres terminan aceptando estas situaciones, como ocurrió el año pasa con la escuela 86 que tuvo que “estuvo desparramada por todas las escuelas que tenían un lugarcito” y enfatizó: «Nosotros creemos que esta provincia, que tiene tanto petróleo, que es tan rica y con tantas regalías debería estar devolviendo todo eso a la comunidad neuquina en obras de mantenimiento e infraestructura”.

En los últimos años, el crecimiento de San Martín de los Andes a nivel poblacional fue muy notorio y eso se siente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En este sentido, el secretario general de Aten SMA expresó: “No puede ser que con el crecimiento que San Martín de los Andes ha tenido no se sigan construyendo escuelas para albergar la cantidad de gente que hay y esto tiene que ver con que no hay previsión, ni planificación. Tampoco hay proyección, algo que a los docentes si se les exige, pero bueno para que el Gobierno se llevó esa materia”.

Hace algunos días, desde el gobierno provincial, manifestaron que el 90 por ciento de las escuelas estarían en condiciones de comenzar las clases el 2 de marzo. Al consultarle a Matías Lavandeyra cuál es la perspectiva desde el gremio docente, remarcó: “Para nosotros y nosotras que haya un solo estudiante que no pueda tener su escolarización, por cuestiones de infraestructura, ya es una falta grave. No son porcentajes, números fríos, lejanos; son chicos y chicas que no están pudiendo asistir a la escuela”.

Por otra parte, el docente habló acerca de la propuesta salarial que esperan tener el próximo 8 de febrero para poder comenzar el ciclo lectivo en tiempo y forma. Respecto a este tema explicó: “Lo primero que esperamos es que haya una oferta” y detalló: “Tenemos algún tiempo de experiencia en todo esto y sabemos que las primeras reuniones son juntarse a charlar, ver cómo va la situación. Aten presenta su pliego, el Gobierno empieza a analizar, genera una propuesta y después de eso nos volvemos a juntar”.

Finalmente, remarcó: “Lo que esperamos es que todos esos plazos y todo ese circo que suele hacer el Gobierno provincial en las mesas de negociación no estén y que Llancafilo (ministro de Gobierno y Educación) nos tenga una propuesta de verdad para que los docentes y las docentes podamos discutir en la asamblea y considerar que es lo mejor. Uno va con expectativas, esperando que eso ocurra, pero la experiencia marca que eso no ocurre”.