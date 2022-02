Policía busca paradero de una menor de 14 años ausentada de su domicilio

GIOVANNA ANTONELLA ALVAREZ de 14 años de edad, DNI N° 47.930.499. Es de tez blanca, contextura física delgada, estatura 1,60 mts aproximadamente, tiene cabellos negros con sus extremos teñidos de rosa, ojos color marrón oscuro. No tiene cicatrices. Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jean color azul con agujeros al estilo actual y can can debajo del pantalón, zapatillas blancas marca Adidas, un rompe viento color negro y mochila color negro de cuero. Relacionado a autos que se tramita en esta unidad “ COMISARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SMA S/INVESTIGACIÓN PTA. DESAPARICIÓN DE PERSONA ”, RUP. Nº 51/22 “CMNyA-SMA/J” de fecha 05/02/22 con intervención del Ministerio Fiscal de esta ciudad. Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Policial más próxima a su domicilio.

