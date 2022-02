Cantera Gatica: «Es imposible apagar tanta basura acumulada», indicaron desde Bomberos

En la madrugada de este lunes la cantera de Gatica comenzó a emanar nuevamente un humo que hace imposible respirar a los vecinos de Cordones de Chapelco. Fotos y vídeos comenzaron a llegar desde las primeras horas de este lunes solicitando que se visibilice la situación que desde hace tiempo vienen padeciendo y que desde el pasado 30 de diciembre se vuelve imposible vivir en la zona respirando ese humo.

Foto: Gentileza Walter Abregú

Desde Bomberos Voluntarios emitieron un comunicado en las últimas horas que manifiesta lo siguiente: «Ante reiteradas consultas y en virtud de que el incendio de la cantera continúa activo, tal como se informó desde el primer momento, Bomberos Voluntarios informa que no es posible la extinción del mismo. Se trata de fuego subterráneo de restos vegetales, mezclados con áridos a gran profundidad.

Obviamente se garantiza la seguridad en caso de que la actividad aumente o haya presencia de grandes llamas y riesgo para las viviendas y vegetación lindante a la cantera».

Ante la consulta de Realidad SanMartinense sobre la situación que actualmente tiene la cantera, explicaron que «es imposible apagar una superficie de 100x100x20 metros de profundidad de basura acumulada».

Cabe resaltar que días atrás se solicitó desde la Defensoría del Pueblo y Ambiente un informe ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente para conocer sobre la aprobación, funcionamiento y planes de contingencia adoptados en el sitio de disposición final de la mencionada cantera.

Desde el Ejecutivo municipal se elaboró un informe que fue presentado ante el Concejo Deliberante donde confirmaron que se quemaron «restos vegetales, leñosos, orgánicos, mezclados con algo de chatarra y restos domiciliarios, detectándose también mezclas de caucho».

Los vecinos denuncian que ya es imposible vivir en las cercanías de la cantera, que reciben cenizas, malos olores, etc, etc. «Necesitamos que se termine por cerrar definitivamente ese lugar, no podemos vivir sin saber qué se quema ni tampoco con el humo que continuamente emana del lugar», indicaron.