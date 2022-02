Suciedad y ruidos molestos, la otra cara del paseo de los Food Trucks

Vecinos de la zona le enviaron una nota al intendente, Carlos Saloniti, manifestándole la necesidad de poner orden en el paseo de los Food Truck. El reclamo surgió debido a la gran cantidad de suciedad que queda en el lugar, el ruido permanente de los generadores, la ausencia (o desconocimiento de la ubicación) de baños públicos.

La última ordenanza establecida por el Concejo Deliberante intentó traer algo de orden limitando la cantidad de vehículos que puede haber en la costanera. En la misma se detallan los lugares donde se permite la presencia del servicio de comidas al paso y a su vez, se indica que no pueden tener mesas, sillas o baños para no generar una competencia directa con los locales gastronómicos de la ciudad y evitar conflictos.

Lo cierto es que en el último tiempo se colocaron mesas, sillas y un baño químico, que es solo para los empleados por lo que las personas que visitan el paseo no tienen un lugar a disposición. Dentro de la nota emitida al intendente, los vecinos explicaron que son los jardines y fondos de las viviendas aledañas los que sufren las consecuencias de esto, ya que los terminan utilizando como baño y esto genera olor y suciedad.

Todos estos reclamos se suman al ruido permanente de los generadores eléctricos y de las personas que se quedan hasta altas horas de la noche. Según pudo averiguar este medio, ya se enviaron dos notas a Saloniti, informándole acerca de esta situación, pero hasta el momento no hubo respuesta. Algo que remarcaron los vecinos de la zona, fue que no están en desacuerdo con la existencia del paseo, pero si enfatizaron la necesidad de controles para evitar estas cuestiones que no permiten una buena convivencia.

Por otra parte, los damnificados expresaron que esto empeora cada vez que hay algún tipo de evento en la costanera y, sobre todo, con la temporada de gran afluencia que está teniendo San Martín de los Andes, que se sabe tuvo récord de ocupación y esto se refleja en la cantidad de personas que pernoctan en la ciudad.

Finalmente, lo que los vecinos le expresaron en la carta al intendente, fue la importancia que tienen los controles y la organización, cuando se habilitan nuevos espacios turísticos y gastronómicos. Asimismo remarcaron que esa es la diferencia entre una buena o mala convivencia.

