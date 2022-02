Tres personas fallecidas y varios heridos en un accidente sobre la Ruta 234 a la altura del Cerrito Piñón

Minutos después de las 14 horas se produjo un choque fatal en Ruta Nacional 234, a la altura del Cerrito Piñon, entre Collón Cura y La Rinconada. Las primeras informaciones dan cuenta de que serían tres las personas fallecidas y habría más heridos graves. En el lugar trabajaba todo el personal de Emergencias de la zona debido a la magnitud del episodio.

Foto: Gentileza – LM Neuquén

Si bien por el momento la información aún no fue brindada en su totalidad, se confirmaron que serían tres los vehículos involucrados.

Por ahora, se realizan derivaciones de otros heridos al hospital de Junín de donde podrían trasladar a Neuquén capital, al hospital Regional, a los que estén mas graves.

La Dirección de Tránsito de la zona sur realiza un pormenorizado operativo para que se mantenga la circulación vehícular, pero con precaución en la zona de la tragedia.

Respecto de las personas fallecidas, no hay mayor información. Las autoridades serán las encargadas de dar la noticia a sus familiares. Hasta que ello no ocurra, sus identidades no serán difundidas.

NOTICIA EN DESARROLLO