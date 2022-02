Con más de 100 participantes, Lemon realizó el primer “Crypto Meet UP” en Neuquén 

De la mano de referentes como Albert On Chain y Matías Goya, Lemon llevó a cabo la primera edición presencial del ciclo de charlas denominado “Crypto Meet Up” en Neuquén, bajo el titular de: “Crypto es todo lo que no entiendo de economía + todo lo que no entiendo de tecnología” con el objetivo de desmitificar la idea de que la puerta de entrada al mundo crypto sigue siendo alta.

Este nuevo ciclo impulsado por la billetera virtual que sacó recientemente la tarjeta VISA que te premia en Bitcoin por cada compra, busca acelerar la adopción crypto de una manera totalmente descontracturada y educativa para que cada nuevo usuario tenga los recursos necesarios en pos de comprender las ventajas de la nueva economía digital.

Desde ABC Crypto hasta el futuro de la economía mundial, el reconocido restaurante de la ciudad de Neuquén, Costa Brava Chill Point & Brewery, se convirtió en un centro de ideas disruptivas donde participaron personas de la comunidad de la marca en Telegram, usuarios y hasta personas del mundo de las finanzas tradicionales y políticos para charlar temáticas como:

Qué es blockchain

Qué es Bitcoin

Diferencias entre monedas estables y volátiles

Qué es una billetera: el caso Lemon

De acá al futuro: NFTs, metaverso, DeFi, Lemon Odyssey.

El evento buscará tener su próximo lugar en San Martín de los Andes involucrando diferentes actores de la industria para llevar la revolución crypto argentina a un siguiente nivel.

Acerca de Lemon

Lemon (lemon.me) es una startup cripto del sector fintech nacida en la Argentina. Su objetivo es expandir la revolución de las criptomonedas por América Latina con foco en la usabilidad y en la inclusión financiera. Lemon Cash, su principal producto, es una billetera virtual para comprar y vender criptomonedas, enviar y recibir dinero y recibir ganancias en cripto todas las semanas. Se trata del único proveedor de servicios de pago dual en el mercado latinoamericano ya que permite, además, operar con pesos. Fundada en 2019 por los emprendedores Marcelo Cavazzoli y Borja Martel Seward, la startup ya cuenta con sedes en Argentina y está en proceso de expansión en la región. Durante 2020, Lemon ya había levantado capital de 1.000.000 de dólares de inversión en una ronda liderada por el fondo estadounidense Draper University y el argentino Draper Cygnus, junto con sus pares Silent Unicorn y Amagis Capital, ambos del Reino Unido. Gracias al aporte recibido, y tras su reciente anuncio de levantamiento de 16.300.000 dólares en su Serie A, liderada por Kingsway Capital y apoyada por inversores de renombre como Draper Associates y CoinBase Ventures, hoy se posiciona como una de las empresas crypto más prometedoras de la región.