Laguna Las Corinas, un espectacular circuito por el corazón del bosque húmedo, muy cerca de San Martín de los Andes 

Aventura, naturaleza y paisajes paradisíacos es lo que buscan aquellos que llegan de visita a San Martín de los Andes y poder visitar una laguna escondida entre la vegetación y, además, poder compartirlo con toda la familia, parece casi un sueño. Laguna Las Corinas, es un increíble circuito en medio de un bosque húmedo cuyo ingreso se encuentra sobre la ruta provincial 48, la misma que lleva hasta el paso internacional Hua Hum y Yuco, una espectacular bahía ideal para pasar el día, con playas de arena, arrayanes y aguas verdes.

Foto MiravosBlog

El inicio de la senda a la laguna Las Corinas se encuentra sobre la margen derecha de la ruta, justo enfrente del cartel que indica la seccional del guardaparque, lo que la hace muy fácil de ubicar. El inicio es una subida continua que se interna en un abigarrado bosque donde abundan helechos, musgos, y mucha humedad.

La señalización del camino no es de las mejores del Parque, pero las marcas en los troncos sirven para poder ubicar el sentido de la huella. Es más, hay un tronco en el que se encuentra el número 3, donde se abre a la derecha un pequeño desvío, que es opcional y lleva a otra pequeña laguna muy particular, llamada Los Coipos. Este desvío implica media hora adicional, pero si no están apurados, vale la pena hacerlo.

Si continúan por la senda principal, notarán que se llega a una abertura en la vegetación que ofrece una espectacular vista panorámica de todo el paisaje circundante y del lago Lácar. Desde ahí es media hora más de caminata para llegar hasta la laguna Corina Grande, casi disimulada a la izquierda entre el bosque y las cañas colihues; un aire a paisaje encantado se desprende del silencio penetrante del ambiente, mientras el camino la bordea por la margen derecha.

Como está la grande, también está la laguna Corina Chica que demanda otros quince minutos de marcha. Para llegar, hay que retroceder hasta un punto identificado con el número 6 y tomar el camino de la derecha. Hay que estar atento porque el inicio de esta huella no es tan claro como la principal. Tras un corto ascenso, el camino desciende hasta la laguna, que es más pequeña que la anterior pero igualmente atractiva y mágica.

A tener en cuenta

Para realizar el sendero hay que registrarse en el Centro de Informes, en la seccional de guardaparques más cercana, en la Intendencia del Parque Lanín o en la Secretaría de Turismo de la ciudad. Allí mismo podrá consultar opciones, recorridos, folletería, mapas y reportes del tiempo.

Cabe recordar, que no está permitido el ingreso con mascotas a ningún área del Parque Nacional y que el mismo no cuenta con recolección de residuos por lo cual cada visitantes es responsable de regresar con su basura.