Mesa salarial docente: “Esperamos que este viernes nos hagan una propuesta que podamos llevar a las asambleas” 

Este viernes, Aten y funcionarios de la cartera de educación provincial, se volverán a sentar a la mesa para continuar con la discusión paritaria. Aten espera que finalmente llegue la propuesta concreta para poder llevarla a las asambleas y ver si la aceptan o continúan con la negociación.

Foto Prensa Aten

El secretario general de Aten San Martín de los Andes, brindó a RSM Radio algunos detalles de lo que ocurrió durante la reunión. En primer lugar, el docente contó: “No hubo una propuesta escrita, concreta y formal de acuerdo salarial. Sí hubo charlas respecto al pliego que el sindicato llevó y a las propuestas que consideramos que tienen que estar incluidas en una pauta salarial”.

Si bien el diálogo es abierto desde ambas partes, y el gobierno provincial parecería estar mostrando voluntad en la resolución de los problemas que el gremio docente le presentó, luego de dos años en el que tanto los trabajadores como los establecimientos sufrieron en primera persona las consecuencias de la pandemia el tiempo se acorta y ya quedan poco más de 10 días para el inicio del ciclo lectivo 2022.

Por todo esto, es que Lavandeyra manifestó: “Esperamos que este viernes nos hagan una propuesta que podamos llevar a las asambleas para debatir y así poder decidir si es la pauta que todos los docentes y las docentes requieren”, aseguró Lavandeyra y remarcó: “Los acuerdos no fueron pocos y eso también hay que decirlo, llevamos varias cosas en nuestro pliego como por ejemplo que la pauta tiene que empezar a partir de enero de este año porque el del año pasado terminó en diciembre”.

Entre algunos de los puntos principales, los docentes le plantearon al gobierno provincial que en el acuerdo debe existir alguna actualización por inflación. En este sentido, el docente sanmartinense afirmó: “En Argentina tener un porcentaje fijo no nos garantiza poder tener un salario digno, entonces tiene que haber alguna cláusula de revisión por inflación”.

Por otra parte, Matías Lavandeyra habló acerca de la problemática a la que se enfrentan decenas de familias, cada año, a la hora de inscribir a los niños en la escuela. Sobre todo, cuando es para los años ingresantes como, por ejemplo, primer grado. Sobre esto, el secretario general de Aten SMA, subrayó: “El Estado tiene la obligación de asegurar la escolarización de todos los niños y niñas. Estas cuestiones tienen que ver con la falta de previsibilidad que es algo que venimos denunciando desde hace años, sin importar quien esté al frente del gobierno”.

Particularmente durante los años de pandemia, muchas familias se alejaron de las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida. Eso hizo que más de 4500 personas llegaran a San Martín de los Andes y en consecuencia creció la demanda educativa.

El secretario general de Aten, expresó: “Uno diría que es lógico pensar cuántos bancos se necesitan, pero eso no ocurre. A pesar de que Llancafilo (ministro de Gobierno y Educación) esté repartiendo obras y muy buenas declaraciones por los medios, sabemos que no está presente”. Y concluyó: “El derecho a la educación tiene que estar garantizado. Ese chico y esa chica no puede quedar sin educación y lo tienen que resolver como sea”.