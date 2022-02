Aten: la mayoría dijo no a la oferta salarial del gobierno

La oferta salarial propuesta por el gobierno provincial no fue suficiente y en las asambleas ganó el no. Todavía no se conocieron todos los resultados, pero se sabe que la tendencia fue en contra. En Neuquén Capital, hubo 689 votos en rechazo, 229 a favor Y 7 abstenciones.

Foto Aten Prensa

Por la noche trascendió que habrá paro el 2 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo, aunque todavía hay que esperar al plenario que se realizará este miércoles a las 10 de la mañana en Zapala.

Además de la Capital, el rechazo ganó en Plotter, Centenario, Chos Malal, Zapala, Las Lajas, Picún, Chañar, Senillosa y Junín, entre otras localidades.

En Capital y Plottier, las seccionales con más docentes, el rechazo a la oferta del gobierno se impuso por amplias diferencias. Los dos distritos están al mando de dirigentes del Frente Multicolor, que es la oposición a la conducción provincial de ATEN, que encarna Marcelo Guagliardo.