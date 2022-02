En marzo llega la 21º edición del Festival Estival de teatro a San Martín de los Andes

El lunes 7 de marzo se llevará a cabo la tan esperada inauguración del Espacio Trama. Al acto oficial le seguirán jornadas de festejo con un abultado cronograma de espectáculos que se brindarán en el reluciente espacio artístico. Luego, del 10 al 13 de marzo se llevaran a cabo las jornadas del Festival Estival de teatro, dejando un mes repleto de artes escenicas.

Las 10 funciones que se podrán disfrutar en el marco de este festival son a la gorra, pero como el espacio es limitado, las localidades se repartirán el día de la función, en cada sala, desde las 17 hs, entregandose solo las de ese día y hasta 4 por persona.

«PERDÓN» – Grupo Los Sutottos – CABA – Humor

Jueves 10 a las 20hs en Espacio Trama

Viernes 11 a las 21:30hs en el Centro Cultural COtesma

Sinopsis: Una comedia que toma como eje el sentimiento de culpa en las relaciones humanas. El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. Volver a verse saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas, en un intento constante por escapar de las ataduras de la infancia. Lo que fue y ya no es, lo que vuelve para ser distinto.

«CONSAGRADA» – CABA – Teatro, circo y danza – Público +12

Jueves 10 a las 22 hs en el Centro Cultural Cotesma

Sinopsis: En la escena acontece una polifonía. La gimnasta consagrada – la que se debate entre salir por la puerta grande o patear el tablero y caer al foso del olvido – despliega sus voces, muta en otros cuerpos; abre la pista para que desfilen sus monstruos y sus dioses. El podio – nuestro altar de sacrificio contemporáneo – será el lugar desde donde mirar con mejor perspectiva esos extremos que se tocan: el dolor y la belleza, el deporte y la enfermedad, la culpa y el placer, los triunfos y los fracasos. El humor físico, la acrobacia y el teatro se fundirán en el cuerpo canal de la intérprete que invitará a les espectadores a desandar el camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas.

«NOSO3» – Mar del Plata – Circo teatro – ATP

Viernes 11 y Sábado 12 a las 19 hs en la plaza San Martín (Av San Martín y Rosas)

Sinopsis: La compañía manoAmano Circo, luego de 10 años de girar por el mundo estrena su nuevo espectáculo: Noso3. La poesía se transforma en imagen viva a través del lenguaje acrobático. Un palo alto y solitario espera en el centro de la escena la llegada de los personajes. Parecen ser dos pero son tres. Algunos objetos cobran vida propia, formando un misterioso ser. Elsinca no tiene cabeza pero sí un gran corazón, camina con y sin piernas, vuela, baila y nos recuerda el valor de soñar y reír en un discurso sin boca.

«PARA MI SOS HERMOSA» – CABA – Teatro – Público: Jóvenes y adultos

Viernes 11 a las 21 hs en el ESPACIO TRAMA

Sinopsis: En una feria de variedades de Europa, exactamente en la Hungría de 1940, el mago Harry Vansky, la estrella de la compañía, realiza su acostumbrado truco de escapismo, pero esta vez, luego de diez minutos de permanecer bajo el agua, el baúl nunca se abre. Cada una de las mujeres que lo rodean, sus asistentes siamesas, su aprendiz, su esposa, su amante “La magnética”, y una perfumista se debaten entre llorar su muerte o su escape misterioso. ¿El baúl está vacío o Harry está muerto adentro? Las mujeres desesperan ante un artefacto que solo el mago puede abrir desde adentro para revelar su verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Escapó? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Se murió? ¿Me abandonó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hago sin él? Preguntas que tiñen de ausencia la hermosura y borran, como en un truco, el camino a seguir.

«INSTANTES EN MI BOCA» – Grupo La Escalera – Puerto Madryn – Música y teatro.

Sábado 12 a las 21 hs en el Centro Cultural Cotesma

Sinopsis: Dos artistas enredades en sus pasiones desbordan, los límites de las convenciones proponiendo, un viaje artístico incesante delicado, en un instante todo puede suceder en un instante una canción, fue un dibujo, es un cuerpo, está siendo palabra y encuentro, el cruce urgente deseante, belleza caos presente, instantes en mi boca.

«DELIRIO» – El Bolsón / Río Negro – Danza teatro.

Sábado 12 a las 22 hs en el ESPACIO TRAMA

Sinopsis: DeLirio plantea la lógica de lo onírico, un sueño colectivo. Varias mujeres que podrían ser una sola, se encuentran, se preguntan, se descubren y se acompañan en un territorio metafórico donde se revela el delgado borde entre el amor y la muerte, entre el cariño y el terror, entre el romanticismo y la violencia. Proponiendo la deliberación y el interrogante: ¿Es que acaso eso es el amor?

«MARAVILLAS EN EL PAIZ LAS HALISIAS» – Neuquén – Comedia Onírica.

Domingo 13 a las 20 hs en el Centro Cultural COTESMA

Sinopsis: “MARAVILLAS en el paíZ de las HaliSias” es fruto de la lectura de “Alicia en el país de las maravillas” y de “A través del espejo y lo que Alicia encontró allí” de Lewis Carrol. En un patio, de vaya a saber qué lugar, dos lavanderas que noche tras noche despiertan en un nuevo sueño sin saber si alguna vez despertarán en la realidad. Es un viaje por un clima onírico permanente, juegos de palabras, adivinanzas, y todo tipo de sorpresas y locuras que aparecer en un sueño. Es una obra para niños y niñas, o jóvenes y grandes con niños y niñas dentro.

«LLEVO TODO CONMIGO» – Puerto Madryn – Grupos: La Escalera + Teatro del Bardo

Domingo 13 a las 21 hs en el ESPACIO TRAMA

Sinopsis: Esto que soy. esto que tengo.

Las personas que me habitan. Los recuerdos que me narro.

Los dos que son yo. El infinito que sos.

Como una Alicia trasnochada me pregunto

y no se con que palabras nombrar lo que me respondo.

Viajo en la memoria de este cuerpo que me fue dado.

Llevo todo conmigo como quien se deshace.

Como quien se sumerge en el mar.

QR Quiero Relato – San Martín de los Andes

QR QUIERO RELATO es una instalación sonora. «En 10 puntos de la ciudad podrás encontrar un Código QR, si lo scaneas con tu celular podrás escuchar una historia que ocurrió ahí. Llevate auriculares, preparate, ponete cómode y dale PLAY».

Buscá los QR QUIERO RELATO:

En la esquina de San Martín y Mascardi: HOTEL SOL, autor e intérprete Lucas Verduga Santillán.

En Sarmiento 812: MICAELA, autora Cristina Venturini, intérprete Jorgelina Balsa.

En Gral Roca 1151: CINE, autor e intérprete Rafael Urretabizkaya.

En la puerta del CPEM 13: MECHI, autora María inés Alsina, intérprete Stella Lamela.

En la esquina de Gral. Roca y Drury: NOMINAL, autor Martín Castañeda, intérprete Jorge Gorostiza.

En la esquina de Senador Elías Sapag y Rosas: VOCES, autora Clara Mc Cabe, intérprete Sandra Monteagudo.

En el puente de la calle Rivadavia sobre el arroyo Pocahullo: ENRIQUETA, autor Marcelo Gobbo, intérprete Melisa Sansotta.

En la esquina de Gral. Roca y Rodhe: SUPER CANCHA, autor Santiago Ferrería, intérprete Daniel Miglioli.

En la Playa del Lago Lacar en la casilla de los guardavidas: ORGANIDRAMA, autora e intérprete Eleonora Arias

En el Muelle del Lago Lacar: VALDIVIANA, autor Martín Comesaña, intérprete María José Pizarro.