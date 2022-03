Se comprarán 200 botones antipánico para dar respuesta a demanda judicial por denuncias de violencia de género

El ministerio de Seguridad de Neuquén aprobó una nueva compra de dispositivos de alerta georreferenciada de localización inmediata. Se trata de 200 botones antipánico cuya inversión es de 6,2 millones de pesos.

La resolución 49/2022, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Vanina Merlo, autoriza la compra y justifica esta nueva adquisición basándose en la necesidad de garantizar el uso permanente de estos dispositivos que otorgan protección y el resguardo de su integridad física a personas que atraviesan una situación de violencia (en base a lo establecido por las leyes 2.785 y 2.786 -de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género-).

De modo simultáneo, busca garantizar el correcto funcionamiento de la Unidad Administradora de Dispositivos Geo-referenciados -organismo que funciona bajo la órbita del ministerio de Seguridad- y que se encarga de la implementación de estos dispositivos y su correcto funcionamiento, lo que se traduce en la entrega y colocación tanto de los botones antipánico (para personas víctimas) como de las tobilleras electrónicas (lo lleva el victimario).

La Unidad además, mantiene comunicación con el poder judicial y con Policía a través del COP -Centro de Operaciones Policiales-, para que acuda la fuerza de seguridad cuando la usuaria presiona el botón.

La nueva adquisición se pensó para contar con stock que facilite futuras entregas inmediatas. “Estas compras son muy necesarias porque nos permiten responder a la demanda a medida que vayan llegando las órdenes judiciales; también porque se necesitan reemplazar aquellos dispositivos que se devuelven cuando finaliza la medida, pero no en buenas condiciones y no se pueden volver a usar porque no le da seguridad a la persona víctima”, ratificaron desde el organismo. “Nos llega el oficio, citamos a la mujer que es víctima de violencia y hacemos una pequeña entrevista consultando datos personales, siempre evitando la revictimización”, detallaron.

Cabe mencionar que el monitoreo de los botones antipánico se hace a través del COP las 24 horas, los 365 días del año.

Los datos de los últimos años indican la entrega en 2.020 de 262 botones y en 2.021, 513, lo que representa una duplicación de dispositivos colocados. En lo que va del 2.022 ya fueron entregados 87 dispositivos.

En total hay 569 botones antipánico distribuidos en 16 localidades de la provincia. La mayor cantidad de dispositivos están activos en la ciudad capital con 310; le siguen Centenario con 54, Plottier con 51, y Cutral Co con 42.

El organismo, además, se encarga de ejecutar capacitaciones sobre el uso y funcionamiento de los dispositivos a la Policía en distintas localidades donde están activos estos dispositivos.

“Para este año queremos capacitar a los equipos de trabajo de las comisarías y en especial, a quienes se desempeñan en el COP, porque nos interesa como Unidad Administradora que los agentes conozcan de lo que están hablando; cuando ellos llaman a una mujer víctima de violencia para pedirle que cargue su dispositivo o para que lo enchufe, sepan de qué y con quién están hablando”, adelantaron desde el organismo como la primera acción de trabajo prevista para los próximos meses. Además, y en este sentido, explicaron que como en el COP los operadores se renuevan de manera permanente, la idea es hacer estas capacitaciones cada dos meses.

Subrayaron que estas capacitaciones están orientadas a entender el ciclo de la violencia de género y la ruta crítica, para que exista empatía y tolerancia al tratar con personas víctimas y así evitar situaciones de vulneraciones de derechos. También, para reforzar la actuación de los operadores para una respuesta ágil y eficaz ante un llamado de emergencia. Luego, se avanzaría con capacitaciones en otras localidades.

En cuanto al trabajo junto al poder judicial, la Unidad Administradora de Dispositivos Georreferenciados, envía por semana a la justicia entre 100 y 150 informes por semana: allí se detallan cada una de las activaciones que realizan las usuarias, cada pedido de auxilio, sea de error o porque el denunciado estuvo cerca, todo eso se informa de cada uno de los botones a partir de los partes que realiza el COP.