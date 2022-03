Proyecto Gaman cumple un año asistiendo a la comunidad en el camino hacia una vida más saludable

Desde que comenzó, en marzo del 2021, el equipo interdisciplinario de Gaman trabajó con 26 participantes. Muchos completaron su programa de seis meses y siguieron en contacto para recibir asistencia, por consultas o apoyo de seguimiento para mantener sus nuevas rutinas saludables. Ahora que la plataforma de trabajo se encuentra más que consolidada, el proyecto apunta a seguir integrando nuevas perspectivas de abordaje, para continuar trabajando en el camino de construir vidas sanas.

Foto: cortesía

Proyecto Gaman ofrece una mirada integral de la persona como un todo, abordando las problemáticas en equipo para lograr construir una vida saludable y cambiar aquellos hábitos que nos perjudican. El plantel de trabajo se compone de una médica de familia, una nutricionista, una psicóloga y una profesora de educación física, que ejercen un trabajo coordinado para lograr que los participantes adquieran herramientas que les permitan crear y sostener un estilo de vida saludable.

FABIANA: “Me sentía angustiada porque no podía arrancar a hacer un cambio. La decisión estaba tomada pero me faltaba la motivación. Leí en instagram un posteo de ustedes que me interesó porque sentí que era lo que necesitaba, un abordaje integral del tema, y los contacté. No obstante estar a distancia y ser todo on line, me dieron un apoyo increíble desde todos los aspectos, fundamentalmente el humano y el estado emocional. Y comencé con los cambios de hábitos y a sentir cada vez más energía y sentirme cada día mejor. Agradezco a todas las profesionales que conforman este maravilloso grupo!! Realmente me ayudaron muchísimo!”

Para este segundo año de trabajo, Gaman apunta a seguir incorporando disciplinas a su plataforma de trabajo, haciendo alianzas estratégicas con otros profesionales de la salud y ampliando el horizonte hacia miradas holísticas, que se sumen al proyecto como opción para diversificar posturas y abrir puertas a otras herramientas, como yoga, meditación o biodescodificación.

Foto: cortesía

PAULA: “Hace apenas unos meses comencé con el proyecto, era justo lo que necesitaba! Básicamente todo el equipo me ayudó a cambiar mi vida, mis hábitos, mi forma de comer, mi forma de moverme, mi forma de pensar. Además de bajar 10 kilos, mi cuerpo es 12 años más joven. Fue un esfuerzo al principio, pero ahora elijo vivir bien. Hago ejercicio todos los días, como mejor (aunque coma todo lo que quiero) y me siento muuuuucho mejor!! Gracias por la paciencia y el cariño!!! Vamos por más!!!”

Si la idea es abordar todos los frentes de forma interdisciplinaria para tratar la salud física, mental y social, el equipo de Gaman encuentra soluciones para todas las problemáticas. Además de incorporar profesionales de la medicina estética para aquellos participantes que necesiten su apoyo, los planes de este proyecto cuenta con asistencia virtual, por lo que alcanzan un público mucho mayor, con personas que las contactan de otras provincias.

SANTIAGO: “Para mí, Proyecto Gaman, es un antes y un después. Antes de empezar me costaba mantener hábitos, empezaba dietas y las abandonaba. Lo mismo me pasaba con la actividad física, hasta que un día decidí empezar con el acompañamiento de las profesionales de Proyecto Gaman. Esto marcó un antes y un después. Gracias a su acompañamiento pude trabajar y mantener hábitos saludables, que no les voy a mentir, cuesta mucho cambiar un hábito no saludable por uno que sí lo es. Lo que aprendí es que con paciencia los cambios llegan. Puede que no los veas a la velocidad que uno quiere, pero al final llegan. Para mi los verdaderos cambios los vi recién al 4to/5to mes, cuando me hice los estudios de sangre y pude compararlos con los primeros. Eso fue un alivio y una alegría, al poder ver que había reducido todo los valores. Los animo a empezar este camino tan difícil, un paso a la vez, pero constante. Solo me queda agradecer por acompañarme en todo esta primera parte de mi trayecto por una vida más saludable”

Foto: cortesía

Proyecto Gaman ofrece diferentes planes, según las necesidades de cada persona. Hay opciones mensuales, trimestrales o semestrales. La recomendación es aprovechar la suscripción de 6 meses, que permite un ahorro de un 30% en el abono, mientras que un plan de 3 meses contempla un 15% de ahorro.

VANESA “Hace un tiempo estaba con ganas de comenzar un nuevo camino de reencuentro conmigo misma, a darme prioridad, a conocerme y escucharme. Cuando conocí la propuesta sabía que era el momento de comenzar. Mi experiencia con Gaman me permitió tener espacios a diario para mí, tenerme paciencia, dedicarme amor, abrir espacios donde desarrollar mi conciencia emocional. El equipo de profesionales han sido el apoyo y guía que necesitaba para dar mis primeros pasos. Si bien cada experiencia es única, es probable que, si esta información ha llegado a vos, es que seguramente estés listo/a para atravesar un nuevo camino. Te invito a que, en lugar de juzgarte, comiences con abrazarte y comprenderte. Por mi parte sigo equivocándome, aprendiendo y sigo intentándolo. Gracias a todo el equipo de Gaman, son unas personas maravillosas.”

Foto: cortesía

Para conocer más sobre Proyecto Gaman se puede pedir una entrevista por teléfono al 2972 405959 o vía mail a proyecto.gaman.sma@gmail.com. Además se pueden seguir sus novedades desde las redes sociales en @gaman.proyecto o en http://www.proyectogaman.com

MARCELA: “Comienzo mi 3° mes y estoy feliz con mi proceso. Se que es paso a paso,día a día, a mi ritmo, lento pero no imposible. Estoy aprendiendo a planificar que voy a comer cada día y dedico tiempo a prepararme para las rutinas de ejercicios, lo disfruto, me mimo. Estoy contenta conmigo misma, cambiando hábitos que me van a acompañar en este proceso. Agradezco el día en que leí en las redes y me anime a consultar; desde ese mismo instante sentí que no estaba sola en este aprendizaje. Cuento con un grupo de profesionales que me acompañan, contienen y brindan herramientas que me estimulan a seguir y a saber que sí se puede!”.

Fotos: cortesía Proyecto Gaman.