Tras ocho denuncias por violencia de género, tomó la decisión de mudarse de provincia para no morir a manos de su expareja

Nuevamente un caso de violencia de género ocurre en nuestra región y este caso con circunstancias increíbles. Es que la víctima, oriunda de Villa Traful, debió tomar la decisión de mudarse de provincia para evitar ser una nueva víctima de femicidio.

Foto: La Angostura Digital

La mujer denunció ocho veces a su ex pareja por violencia de género, pero de acuerdo a su testimonio, la Justicia no hizo nada para protegerla. El violento sigue suelto y ella atemorizada, al punto tal que decidió mudarse de ciudad e incluso de provincia para evitar seguir siendo víctima de agresiones, golpizas, insultos, intentos de ahorcamiento y amenazas con armas de fuego, entre tantas otras cosas. También lo hace por su hijo, de 8 años, para no hacerlo vivir en un contexto de extrema violencia.

«No quiero que mi hijo me vea en un cajón o en un cartel», comentó a medios de Neuquén.

El violento denunciado ante la Justicia en varias oportuunidades, es cazador furtivo, y es conocido en el ambiente policial. Por otra parte tiene armas de fuego y buen manejo de las mimas. Tras una de las últimas denuncia, finalmente la Justicia actuó y se ordenó un allanamiento en la vivienda del violento. Allí, la policía secuestró algunas de sus armas de fuego y una importante cantidad de municiones. Sin embargo, el hombre quedó libre. También es un delincuente, que tuvo causas judiciales por robo y por amenazas armadas a otras personas.

Pese a que por orden de la Justicia en su momento se dispuso una custodia policial afuera de la casa del violento, de nada sirvió ya que el hombre logró escapar sin que el efectivo encargado de su guarda se diera cuenta, y se dirigió hacia la casa de su ex pareja.

«Entró a mi casa y me intentó ahorcar, no sé si con una soga o con un cable», contó aún conmocionada la mujer, quien todavía tiene marcas en su cuerpo de las últimas agresiones.

Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso. Si bien venía madurando hace un tiempo la idea de irse de Villa Traful, ahora tomó la decisión definitiva y comenzó la mudanza. Para evitar seguir siendo víctima de violencia de género y también para resguardar a su hijo, decidió mudarse de ciudad y de provincia. Ahora, tratarán de iniciar una vida nueva en otra localidad. «Tomé la decisión de mudarnos porque ya no podía viviera más así», remarcó la mujer.

«Todo comenzó con la pandemia, antes no había tenido episodios violentos. Él es cazador furtivo. Creo que la cuarentena, el no poder salir de noche, matar animales, y todo eso, le generaron ira, bronca, que terminó descargando conmigo», contó la víctima.