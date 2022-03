Con un emotivo acto, quedó inaugurado el Espacio Trama

Tras más de cinco años de gestión interinstitucional, con el equipo de la asociación ARCUPA a la cabeza, durante la tarde de ayer quedó oficialmente inaugurado el tan esperado Espacio Trama, un teatro que albergará a todos los artistas sanmartinenses no solo con presentaciones escénicas, sino también con talleres e internados formativos.

Pasadas las 17 horas de este lunes 7 de marzo, la esquina de Gral. Roca y Cnel. Díaz se llenó de artistas, gestores culturales, vecinos, vecinas y autoridades locales, provinciales y nacionales, para dar lugar a una sucesión de palabras emotivas, cargadas de satisfacción por el fruto del esfuerzo. El acto estuvo conducido por Sandra Monteagudo, actriz, profesora y una de las principales impulsoras de este espacio, que fue interviniendo en los diferentes discursos con humor y datos útiles.

Las primeras personas que dejaron sus sentires fueron miembros de la comisión directiva de ARCUPA. Ana de Ezcurra hizo hincapié en el arte como un vehículo para replantearnos lo que queremos ser y recrearnos: “Para crear todo esto y que se materialice ese movimiento, se necesita una red sin jerarquías”. Luego, Leonardo Maresca se refirió a los procesos que fueron necesarios para llegar a finalizar el proyecto, los materiales, los financiamientos y permisos: “Este espacio había quedado abandonado por el gobierno y también por nosotros, los vecinos, hasta que nos propusimos juntar firmas y llevárselas a Brunilda”, dijo, refiriéndose a la ex intendenta, que también estaba presente en el evento.

Eleonora Arias fue otra de las hacedoras que se expresó en la tarde de ayer: “Identificamos nuestro deseo y nos prendimos fuego con él. Nos corrimos del lugar del deseo para convertirnos en creadores”, dijo, y llamó a la colaboración de la comunidad para llenar ese nuevo espacio de contenido artístico de calidad. “Estos espacios transforman las sociedades”, concluyó.

Luego de aplaudir con emoción las palabras de estos gestores culturales, fue el concejal Martín Rodriguez quien tomó la palabra: “Hemos logrado mucho y nos emociona. No éramos capaces de tanto y nos ha movido y motivado para esto. Me voy a emocionar y me banco emocionarme. Un año y medio después de inaugurar un vacunatorio, parimos un teatro. Que nadie se equivoque, la cultura no es menos importante que la vida, no hace mejores”.

Foto: Leo Casanova

Marcelo Colonna, ministro de las culturas de la provincia, agradeció el trabajo interinstitucional que se necesitó para lograr la materialización de este proyecto: “Más que una gestión, esto fue una gesta que acompaña al arte independiente”. Además se presentó el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, con emotivas palabras sobre las cartas y continuos pedidos de acompañamiento para lograr concluir este espacio.

Foto: Leo Casanova

A continuación, se escucharon las palabras del intendente de nuestra localidad, Carlos Saloniti: “Quiero agradecer a todos y reivindicar el rol del estado, que es fundamental. Trabajamos en equipo, entre municipalidad, provincia y nación. Es un trabajo que me motiva cada día, cuando me levanto, e inaugurar este espacio me emociona mucho. Es un momento que no voy a olvidar nunca más. La cultura nos hace mejores. Si nos alejamos del valor humano se diluye lo que hacemos. Esta es la muestra de lo que es San Martín de los Andes, esto es San Martín. Que viva el estado presente para llegar a la gente a la que el mercado no llega”, expresó.

Foto: Fede Soto

Otro de los principales invitados a esta inauguración fue el ministro de cultura de la nación, Tristán Bauer, quien también se refirió al trabajo interdisciplinar y al valor de los espacios culturales, en recuperación tras haberse puesto todos los esfuerzos en contener la pandemia: “La cultura es sanadora. La palabra cultura tiene su etimología en cultivar, es decir, cultivar la tierra. Esta casa la inauguramos hoy pero queda para siempre”.

Foto: Fede Soto

Finalmente, fue el gobernador Omar Gutiérrez quien tomó la palabra, haciendo un revisionismo de los procesos que fueron necesarios para terminar de conseguir el financiamiento que se necesitaba para concretar la obra. Se refirió a las múltiples notas, pedidos y presentaciones que los mismos hacedores de ARCUPA le fueron acercando y de cómo se había terminado enamorando del proyecto, levantado a media cuadra del Hospital Modular.

Tras haber finalizado el momento de los discursos, se dio paso al esperado acto de apertura con el corte de cinta. Los presentes pudieron ingresar por primera vez al edificio, donde los esperaba un conjunto de presentaciones escénicas itinerantes que fueron el broche de oro del evento. Durante los próximos días continuarán las presentaciones en Espacio Trama, hasta el jueves 10 de marzo, cuando comience el Festival Estival de teatro, para el cual también se prestará el espacio.