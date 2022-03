Pasó el Torneo Aniversario de la Liga de Fútbol de Veteranos de San Martín de los Andes

El pasado fin de semana se desarrolló en nuestra ciudad el 4to Torneo Aniversario de la Liga de Fútbol de Veteranos de San Martín de los Andes, en conmemoración de los 29 años de su creación.

Fotos Leo Casanova

El Torneo, fue clasificatorio a la final del Torneo Federal Seniors, tuvo lugar en el Estadio de la Liga de Veteranos y en el Estadio Municipal de Chacra 2, con las categorías senior (+35 años), maxi (+43), maxi senior (+50), súper maxi (+57) y femenino.

Organizado por la Asociación Liga de Fútbol Veteranos de SMA y con la colaboración de la Secretaría de Deportes, contó con la participación de delegaciones de nuestra ciudad, Puerto Madryn, Neuquén, Zapala, Cutral Có, Piedra del Águila, Junín de los Andes, Bariloche, El Bolsón, Esquel y Comodoro Rivadavia.

Las finales de cada categoría tuvieron equipos de todo el país siendo, la final de +35 Guemes de Mar del Plata Vs Ramon Castro de Zapala; de +43 La Amistad de Neuquen vs San Martin del Hoyo, Chubut, mientras que la categoría +50 fue entre Don Bosco de Esquel vs Optica Luz de Comodoro Rivadavia y el +57: Optica Luz de Comodoro Rivadavia Vs Sporting de Neuquén.

Campeón +35: Guemes de Mar del Plata Campeón +43: La Amistad de Cipolletti Campeón +50: Óptica Luz de Comodoro Campeón +57: Sporting de Neuquén