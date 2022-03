Volver a la rutina: ¿Cómo se regresa a una alimentación saludable?

Las clases comenzaron hace dos semanas, pero retomar el ritmo no siempre es fácil. Principalmente, cuando los días de calor asoman y se quiere disfrutar de cada momento para disfrutar del aire libre y la playa. Además, durante las vacaciones el ritmo es más relajado y las personas tienden a prolongar este disfrute lo más posible, es por eso que los especialistas plantean la importancia de retomar una alimentación saludable que brinde los requerimientos nutricionales que se necesitan para las tareas diarias.

Yoga female cooking homemade salad

La vuelta a la rutina puede ser complicada y en nuestra mente suelen aparecer excusas para no volver a comer sano y realizar ejercicio. De este modo, es probable encontrarse con las típicas frases: “El lunes empiezo”, “Por un día no pasa nada” o “Prometo que mañana vuelvo a comer bien”. Para evitar caer en esto, el Punto Saludable recomienda:

En primer lugar, hacer una lista de compras saludable que permita retomar la buena alimentación. Para eso contar con los alimentos saludables y eliminar todos aquellos que son perjudiciales, es primordial. Es sabido que si una alacena está llena de galletitas y snack es más difícil evitar su consumo, aun sabiendo que no es una buena elección.

Otro punto importante está en la planificación. Los expertos aseguraron: “Planificar lo que vamos a comer y dejar de lado los horarios descontrolados que tenemos durante las vacaciones es fundamental”. Y remarcaron: “Con la planificación ahorraremos mucho tiempo y dinero. ¿Cuántas veces llegas a casa y no sabes qué comer? Al final, muchas de esas ocasiones terminas comiendo algo poco saludable o pidiendo comida para llevar. Si te organizas y planificas tus comidas evitas esta situación y además te aseguras de comer de forma variada a lo largo de la semana”.

Es cierto que muchas familias tienen agendas ajustadas y poco tiempo para la elaboración de las comidas, pero según explicaron los especialistas en Salud: “Cocinar no tiene por qué llevarnos horas, hay preparaciones sencillas que nos permiten tener en nuestra mesa un plato saludable, rápido y delicioso. Además, para mejorar nuestra alimentación debemos reducir los fritos y elegir preparaciones con menos grasa”.

El siguiente paso tiene que ver con la incorporación diaria de frutas y verduras. Sí bien, los referentes de Salud manifestaron que esto puede sonar “repetitivo”, también indicaron que “la dieta de la mayoría de los argentinos carece de frutas y verduras”. Por eso recomendaron consumir al menos las 5 porciones de frutas y verduras diarias, “un objetivo que todos debemos marcar en nuestra lista, si queremos mejorar nuestra alimentación”, expresaron.

El principal enemigo de la alimentación saludable es el exceso, algo que a simple vista suena obvio, pero no por ello es sencillo. Sobre esto, apuntaron: “Las vacaciones suelen asociarse a tardes con amigos, fiestas, cenas y comidas fuera de casa, helados en la playa, etc. Siempre nos permitimos deslices que al final nos terminan pasando factura. Por eso, debemos recordar que esto debe ser algo muy puntual en nuestra alimentación y que en nuestro día a día debemos evitarlos para cuidar de nuestra salud”.

Por último, hicieron hincapié en evitar las dietas “milagro”, es decir, aquellas que prometen resultados rápidos y, en cambio, enfocarse en los cambios de hábitos. “Esta clase de dietas que prometen bajar un montón de peso en poco tiempo no son la solución. Con ellas no aprendes a comer, no cambias de hábitos y son demasiado restrictivas, pudiendo causarte deficiencias nutricionales y problemas de salud. Además, en cuanto las dejas suelen tener asociadas un efecto rebote y recuperas todo el peso que has perdido”, enfatizaron los expertos.