«En todos los espacios cerrado hay que seguir usando barbijo, me parece muy irresponsable el planteo», manifestó Alonso Perín sobre el pedido de no usar barbijos en las escuelas

La Dra. Cecilia Alonso Perín, Jefa de Zona Sanitaria IV, hizo referencia a lo solicitado por los diputados de Juntos por el Cambio al Ejecutivo Provincial, que los niños y niñas dejen de utilizar barbijos en las escuelas. El proyecto presentado está fundamentado con la declaración de la diputada Leticia Esteves, quien indicó que “es una arbitrariedad manifiesta y cuasi cruel esta imposición, cuando los adultos han recuperado libremente todos sus espacios de socialización”.

Foto: RSM

En ese sentido, Alonso Perín manifestó que «yo sabiendo un poco de epidemiología y queriendo cuidar la población, a mí y a los adultos mayores que se salvaron de todo lo que nos pasó el año pasado y el anterior, no tengo dudas de que en todos los espacios cerrados hay que seguir usando barbijos. La verdad es que me parece muy irresponsable este planteo».

El proyecto de declaración fue presentado al Ejecutivo provincial para que se modifique el protocolo Aula Segura y se deje sin efecto la obligatoriedad de uso de barbijo en alumnos y alumnas de escuelas primarias.

«No hay ninguna medida, ningún indicador que se pueda estar sin barbijos en espacios cerrados», sostuvo la titular de Zona Sanitaria IV, quien afirmó esto hasta tanto no se hayan vacunado los casi 7 mil habitantes sanmartinenses que aún no se han aplicado la 3° dosis contra el Covid.

La doctora indicó que las vacunas contra el Covid están todas disponibles y se vienen cumpliendo el calendario según la normativa provincial y nacional. De igual modo, en relación a las personas que aún no se han vacunado agregó que «tenemos una gran cantidad de gente mayor de 18 años que aún no se ha vacunado. No se han aplicado la tercera dosis o dosis de refuerzo. En toda la Zona IV hay alrededor de 10 mil personas, en San Martín de los Andes son alrededor de 7 mil personas que no se han aplicado este refuerzo».

Alonso Perín además añadió que «en esta época, cuando aparecen temperaturas bajas, empiezan a aparecer otros virus que además empiezan a afectar la escolaridad. Los chicos entre 5 y 18 años que no tienen la dosis de refuerzo aplicada, si algún compañerito aparece con síntomas, se tienen que aislar 10 días. En un aula de 20 o 30 es normal que haya un niño con síntomas y esto generaría que se pierdan días de clases. Estamos haciendo un recordatorio para la gente, ya que se vienen tiempos más relajados, pero no hay que aflojar».

La semana que viene llegarán a la ciudad las vacunas antigripales, haciendo referencia a ese tema, Alonso Perín manifestó que ni bien lleguen «se va a vacunar a todas las personas. Vale recordar que los mayores de 60 años y las personas que tienen enfermedades que producen inmunodepresión o factores de riesgo, pacientes con EPOC, con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales, pacientes con tratamientos oncológicos, deben aplicarse la vacuna antigripal de este año. A esas personas normalmente se les indica su médico de cabecera».