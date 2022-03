Marcelo Mas: «No podemos dejar más gente en las garitas»

El delegado local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Marcelo Mas, indicó que realizarán Asambleas Permanentes con suspensión del servicio si no se agregan las frecuencias necesarias para que todos lleguen a sus actividades en horario. «Hemos recibido violencia verbal y esto no es bueno para el trabajo de los choferes ni para la gente», explicó Marcelo Mas a RSM Radio.

«Nos reunimos con distintos integrantes de la Comisión del Servicio y esperamos que la semana que viene se resuelva. Si no jueves o viernes vamos a comenzar con la suspensión del servicio», indicó el dirigente gremial. En este sentido, explicó que se espera una reunión con representantes del ejecutivo, legislativo, choferes y la empresa para acordar las modificaciones necesarias.

«Ayer, un chofer tuvo que dejar a 20 personas en una garita porque no podían subir. No se puede hacer esto», explicó, dando cuenta de la situación que viven a diario los usuarios y los trabajadores del servicio. La idea es sumar frecuencias que salen de Chacra 32 y Chacra 30 para que no pasen más de 15 minutos entre cada servicio.

Con relación a los refuerzos que se sumaron, Marcelo Mas dijo que no son suficientes y que las modificaciones deben realizarse sobre las frecuencias. «Ya se hicieron pedidos en octubre pasado, hace unos días hubo apenas un par de refuerzos, pero los choferes no podemos cumplir con el servicio como corresponde», agregó.