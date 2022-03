Llegan los premios AGN para la distinción de obras sonoras

Destinado a músicos y artistas de todo el país, el premio tiene como objetivo estimular la producción artística y promover la accesibilidad al patrimonio sonoro del Archivo General de la Nación.

Serán admitidos mashups, remixes, canciones, audiopoesía, audioficción, radioteatro, arte sonoro, DJ sets y composiciones de cualquier género musical que utilicen material documental del Archivo General de la Nación (AGN) como parte de las mismas. Dicho material está disponible para su consulta en la web del Archivo General de la Nación.

El jurado de selección está compuesto por el productor y compositor Nico Cotton, la curadora e investigadora musical Bárbara Salazar (Barbarelle) y el productor musical y radial Matías Messoulam.

Cada participante deberá inscribirse en el sitio la web de Somos Cultura, completar el formulario de inscripción y proveer el link de acceso a la descarga de la obra. Las cinco piezas ganadoras serán exhibidas a través de una serie de funciones en el Centro Cultural Kirchner, durante el transcurso del año 2022 y transmitidas a través de emisiones especiales de Radio Caso.

El Premio AGN a Piezas sonoras se enmarca dentro de las políticas artístico-patrimoniales impulsadas por el Kirchner desde el año 2021 a partir de la creación del área de Archivos, y apunta a generar nuevas instancias de resignificación del patrimonio del Archivo General de la Nación a partir del llamado a artistas para re interpretar y utilizar dicho patrimonio.

¿Quiénes pueden participar?

Es condición indispensable ser persona humana, mayor de dieciocho (18) años y poseer domicilio real en el país. Podrán presentarse a esta convocatoria artistas que trabajen con el patrimonio sonoro del Archivo General de la Nación como materia prima en la confección de sus obras.

¿Cómo se realiza la inscripción?

La inscripción deberá realizarse a través del formulario de inscripción en la página de internet del Registro Federal de Cultura. Una vez realizado el registro en dicha plataforma se podrá acceder al formulario de Premio AGN a piezas sonoras.

¿Hasta cuándo está abierta la inscripción?

Inscripción abierta del 2 de febrero al 2 de abril. Las propuestas se podrán presentar dentro de los sesenta (60) días corridos, contados a partir del segundo día hábil siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que aprueba estas bases y condiciones.

¿Dónde encuentro los documentos sonoros del Archivo General de la Nación?

Los documentos sonoros del AGN se encuentran disponibles para la consulta a través de su buscador en la página web del Archivo General de la Nación.

¿Qué tipo de piezas serán aceptadas?

Serán admitidas piezas sonoras en sus diferentes expresiones tales como mashups, remixes, canciones, audiopoesía, audioficción, radioteatro, arte sonoro, DJ sets y composiciones de cualquier género musical que utilicen material documental del Archivo General de la Nación (AGN) como parte de las mismas.

¿Hay una duración mínima o máxima requerida para concursar?

Sí, la pieza sonora deberá tener una duración mínima de un (1) minuto y una máxima de quince (15) minutos.

¿Puedo participar con más de una propuesta?

No, cada postulante podrá participar con una única propuesta.

¿Puedo presentar una pieza de autoría compartida?

No, la presentación es de carácter individual. En caso de trabajos colectivos y/o autoría compartida, la representación deberá ser ejercida por una sola persona, la cual será responsable por el proyecto, a todos los efectos de la convocatoria.

¿Puedo presentar obras que ya fueron publicadas o expuestas anteriormente?

No, las piezas deberán ser originales e inéditas. No pendientes de publicación ni premiadas en otros concursos o sujetos a derechos que sustenten terceras personas. Pueden haber sido realizadas recientemente o con anterioridad, no hay restricción al respecto.

¿Cuántos premios se otorgarán?

Se otorgarán cinco (5) premios de $100.000 (cien mil pesos) cada uno.

¿En qué consisten los premios?

Las cinco obras finalizadas serán exhibidas en el Centro Cultural Kirchner durante el transcurso del año 2022 y transmitidas a través de emisiones especiales de Radio Caso. Así mismo se otorgará un estímulo económico de cien mil pesos ($100.000) por dicha participación.

¿Cuándo estarán los resultados del concurso?

Los y las miembros del Jurado deberán expedirse dentro de un plazo de cuarenta (40) días corridos desde el cierre de la inscripción. Si bien no hay una fecha exacta, se estima que los resultados serán publicados en mayo de 2022.