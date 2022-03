Con un hierro de más de 2 metros destruyó una vidriera del centro de la ciudad pero no puedo robar nada

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en la madrugada de este jueves en las calles céntricas de San Martín de los Andes. A tan solo media cuadra de la guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo, un joven a las 4 de la mañana intentó ingresar a Sun & Ski Sports rompiendo violentamente la vidriera y sin poder lograr su cometido escapó del lugar.

«Fue a las 4 de la mañana, en las imágenes que tomaron las cámaras de seguridad que tiene el comercio se puede ver exactamente cómo intentó romper una de las vidrieras», explicó un allegado al comercio quien facilitó los vídeos.

En las imágenes se puede observar cómo el autor hizo un pequeño trabajo de inteligencia, porque segundos antes pasó por el lugar, se acercó hasta una obra que está frente al comercio, tomó un hierro de grandes dimensiones y volvió con la idea de destruir el cristal.

Se ve claramente cómo rompe con saña la vidriera, pero no logró hacer una abertura capaz de ingresar al comercio. «Tiene un vidrio muy grueso, es un cristal muy caro. Ni bien lo rompió el personal de seguridad de la empresa contratada llegó al local al igual que la policía. No se llevó nada, pero destruyó la vidriera. Lamentablemente no se pudo dar con el autor», explicó la fuente a RSM.

Por estas horas se está trabajando para cotejar otras cámaras de seguridad, dado que el autor del hecho escapó por calle Rodhe raudamente.

Días atrás el Director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso, explicó a RSM que se está a la espera de la llegada de 24 cámaras de seguridad que se sumarán a las 52 que ya están instaladas. Los comerciantes de la zona ya habían manifestado la preocupación que tienen por la cantidad de hechos de robo e inseguridad que vienen soportando hace meses.