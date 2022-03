Aurora teje a ritmo de chacarera el sueño de llegar a Cosquín

La compañía local de danza Aurora empezó a soñar con viajar y presentarse en Cosquín hace ya un tiempo, antes de la pandemia. La experiencia de andar por esas calles, vivir las peñas y conocer a referentes folclóricos de todo el país es una meta que pueden alcanzar y en la que toda la comunidad puede participar. Para lograrlo, el grupo ya comenzó a prepararse, de cara a las instancias de selección de fin de año. Mientras tanto habrá eventos con recaudación de fondos para colaborar.

“Es algo que emociona mucho. Empezamos el mes pasado a prepararnos y el plan es trabajar todo el año para presentarnos en Cosquín el año que viene”, empieza a contarme Yanina Prieto, bailarina, coreógrafa y directora de la compañía Aurora: “también soy la modista y todo lo que se necesite”, agrega, remarcando el fuerte sentido de compromiso que tienen ella y todos sus bailarines.

Actualmente, Aurora está integrada por 18 personas. Se formó en 2015 como grupo y desde entonces trabajan en resignificar la danza folclórica para transitar un camino que sea más inclusivo, equitativo y empoderador. “En mis clases yo trabajo mucho la ESI. El folclore tradicional es muy machista. Yo lidio con eso todo el tiempo, por eso no encajaba en los grupos que ya existían. Aurora vino a solucionar ese problema, a cambiar la forma en la que actuamos como grupo. Laburamos mucho, todos por igual, ya sea que haya que hacer vestuario, cortar pañuelos o lo que sea. Los compañeros también forman parte del quehacer, hay una igualdad”, explica.

“El folclore tiene que ser vivo, transformarse, sino se pierde. Yo enseño coreografías que tienen como protagonistas mujeres empoderadas. Bailamos mucho en parejas de mujeres porque a veces los varones faltan o son inconstantes, y no nos vamos a perder la oportunidad por eso. Ahora hay 7 varones en el grupo, que es un montón, pero si no hay, no pasa nada, hay que lidiar con eso también”, dice Yanina, con una voz que irradia dulzura sin dejar de imponer firmeza.

La danza folclórica, como cualquier forma de arte que se produzca desde el corazón, se transforma en una forma de vida. Aurora tiene en su grupo personas de entre 14 y 39 años, con un abanico de situaciones personales que se acoplan al trabajo artístico: “Eso es algo que es importantísimo destacar. Una mamá o un papá que se va de la casa para ensayar tiene a otro familiar que se queda sosteniendo la familia y banca el sueño para que el otro pueda ir, acompañan y entienden el valor que tiene la danza en nuestras vidas”, dice emocionada.

Hoy en día, el grupo ensaya dos veces por semana, sin interrupciones durante todo el año. Sin embargo, los espacios de los que disponen para trabajar son escasos y precarios: “Ahora estamos en la Biblioteca 4 de Febrero y en Domo Artefactum, pero ahora que viene el frío en ese espacio la pasamos mal. Estamos viendo si podemos ensayar en Trama”, analiza, y agrega: “Uno va proyectando y adelantándose a lo que pueda pasar. Sea lo que sea, quiero que nos agarre preparados, profesionalizar lo que hacemos. Ese trabajo se nota en la puesta en escena”.

Para representar a la provincia en Cosquín, que es una competencia, tienen que pasar por las instancias selectivas, que se realizan a partir de octubre de forma regional: “Más allá de que sería un privilegio poder representar a Neuquén y a San Martín de los Andes, aunque no logremos llegar a las últimas instancias, nosotros vamos a viajar igual. Nuestro sueño es ir, estar allá, bailar en las peñas, andar por esas calles. El folclore se vive todo el año y muy pocos bailarines de nuestra zona tuvieron la posibilidad de vivir esa experiencia. Te explota la cabeza, pero es un esfuerzo muy grande llegar, es muy lejos. Por eso queremos hacerlo en grupo, para que sea más fácil”.

Durante todo el año, la compañía irá organizando peñas y eventos para recaudar fondos y poder financiar este sueño. Allí es donde la comunidad puede involucrarse y colaborar para ayudarlos y tener el privilegio de vivir junto a ellos este enorme sueño.

Fotos: cortesía