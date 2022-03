La escuela 146 tuvo que evacuar a sus alumnos porque las baldosas comenzaron a “explotar”

Otra vez una escuela de San Martín de los Andes debe suspender las clases por problemas edilicios que ponen en riesgo a los alumnos y trabajadores. Preocupados por la situación y ante la falta de respuesta desde el Ministerio de Educación de Neuquén, las autoridades se pusieron en contacto con RSM para visibilizar la situación que atraviesan actualmente.

Foto: Federico Soto – RSM

Desde hace tres semanas la institución está en emergencia por falta de agua, pero gracias a un convenio entre Distrito Escolar, el Lonco de la comunidad mapuche y la escuela pudieron abrir un camino para abastecer un tanque nuevo y que los chicos no perdieran días de clases. “Por la emergencia hídrica hace tres semanas empezamos a no tener agua, porque el arroyo que abastece a la escuela ya no traía. Con este nuevo camino se iba cargando paulatinamente y pudimos sostener el vínculo pedagógico reduciendo la carga horaria y de esa forma asegurar la higiene y limpieza que es fundamental, sobre todo en este contexto de pandemia”.

Con esos arreglos parecía que podrían seguir con la presencialidad sin problema, pero el lunes, cerca de las diez y veinte de la mañana, mientras se saludaban, una de las auxiliares de servicio, llamó a Daiana Valdez, directora de la escuela, para informarle que se estaba moviendo el piso del tercer ciclo. “Inmediatamente, evacuamos a los alumnos al punto amigable que es el patio trasero y luego cortamos la luz, el agua y todo porque no sabíamos si lo que pasaba era un movimiento de suelo”, relató la directora.

Enseguida se pudieron en contacto con Daniel Opel, encargado de Mantenimiento Escolar de la Municipalidad quien rápidamente se acercó para ver qué era lo que ocurría. Daiana, enfatizó: “Se sopló el piso del tercer ciclo, o sea, literalmente saltó como pochoclos y después se generó un hundimiento frente al aula de primer ciclo. Además, en el baño hay una pequeña rajadura en la parte superior”.

Foto: Federico Soto – RSM Foto: Federico Soto – RSM Foto: Federico Soto – RSM Foto: Federico Soto – RSM

Luego de inspeccionar el lugar, Valdez elevó una nota a todas las autoridades, con copia a ruralidad, supervisión escolar, Distrito que “inmediatamente llamaron para ver qué pasaba y con que podían colaborar”, aseguró la directora y remarcó que tanto desde Distrito Escolar como Daniel Opel de mantenimiento “siempre están presentes”.

Respecto a lo que debería pasar a continuación, Valdez, la responsable de la institución explicó: “Hay que hacer un relevamiento edilicio para ver qué fue lo que sucedió, por qué paso y obviamente que arreglos se deben hacer”.

Lo cierto es que hasta el momento nada de esto ocurrió y los alumnos no pueden regresar a clases. Sobre esto, la directora subrayó: “Nuestra escuela se quedó sin clases, esta semana está perdida y aun así la semana que viene vamos a estar a la espera de ver cuándo viene alguien a hacer un relevamiento para luego comenzar a hacer los arreglos”.

La mayor preocupación es que no tiene la garantía de que no sea un problema estructural, de ser así quienes deben tomar cartas en el asunto son infraestructura y el Ministerio de Educación. Esto angustia los directivos que enfatizaron: “Nos volvemos a encontrar en una situación donde el edificio no está habitable y las personas que se tienen que ocupar, no se ocupan”.

Video gentileza escuela 146

Este jueves, los directivos de la escuela 146, realizarán una reunión con los docentes de la institución, para evaluar de que manera continuarán con el vínculo pedagógico con sus alumnos. En este sentido, Valdez, afirmó: “Tenemos que seguir intentando construir este vínculo pedagógico y no cortarlo. La realidad es que no tenemos respuesta de nadie y esta es la situación, que estamos viviendo, es lo que nos pasa a todas las escuelas en la ruralidad, que sentimos que nos quedamos como en soledad, como si no importara”.