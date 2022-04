Zorros básquet recibió a Independiente de Neuquén

En una nueva fecha de la Liga Federal de Básquet, el quipo Zorros de nuestra ciudad recibió a Independiente de Neuquén en el gimnasio de Primeros Pobladores del barrio El Arenal. Siendo que los locales están últimos en la tabla de posiciones, los neuquinos llegaron buscando el triunfo que obtuvieron de la mano de un encendido Lucas Villanueva que, con poco más de 18 minutos de juego alcanzó los 26 puntos como goleador de la visita, acompañando de Gino Veronesi con 21 tantos. El partido terminó 110 a 89, con una diferencia que fue más amplia en los primeros tres cuartos y le permitió a Remolina, el DT de la visita, darles descanso a los habituales titulares. En Zorros se destacaron Tomás Djenderejian con 31 puntos y Tony Joseph Jr. con 19.

Desde el inicio no hubo equivalencias en el juego con un Independiente certero desde cualquier posición y duro en defensa. Zorros intentó en forma desprolija llegar al aro rival, pero eso lo llevó a cometer errores que lo dejaban en absoluto desequilibrio frente a los capitalinos, que en dos o tres pases llegaban a lastimar. El primer cuarto terminó 13-30.

En los segundos diez minutos la historia no cambió. Villanueva metía todo lo que tiraba, pero además se encargaba de asistir y bajar rebotes, al tiempo que Veronesi no se quedaba atrás encestando con facilidad; lo mismo Levrino y Nieva que manejó con solvencia la base. Zorros era arrestos, pero no pudo ante un rival que además tuvo altos porcentajes por virtud propia y las ventajas que otorgó el local.

La segunda parte tuvo dos cuartos diferentes, en el tercero si bien hubo una leve mejora de Zorros, el equipo de Marcelo Remolina jugó con mucha intensidad con quintetos formados por algún titular y juveniles. Con el partido terminado desde el aspecto de lo inobjetable del triunfo, el “Rojo” jugó el parcial final con suplentes y fue el momento de la aparición de los goleadores de Zorros que tuvo un parcial de 39 a 19.

Antes del encuentro, y conmemorando 40 años de la gesta de Malvinas, estuvo presente la histórica fanfarria El Hinojal, del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4, Coraceros General Lavalle, a cargo del Teniente Coronel Hernán Javier Chamadoira.

Hoy a las 20 horas en el gimnasio Primeros Pobladores jugarán nuevamente. CAI buscará el doblete y Zorros deberá dar vuelta la página y mejorar a partir de los errores cometidos en la noche del sábado.