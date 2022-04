El fuego consumió por completo una vivienda en construcción en barrio Cantera

Minutos después de las 12:30 de este martes, en el barrio Cantera se desató un incendio que redujo a cenizas gran parte del sector superior de una vivienda en construcción.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar que, a pesar de la rapidez con la que llegaron, les fue imposible sofocar las llamas que se iniciaron en el sector construido con madera.

Foto: Federico Soto – RSM

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos dado no que no estaba habitada la vivienda.

Minutos más tarde de haberse iniciado el incendio la dueña de la vivienda se apersonó en el lugar. La familia habitaba una casa a pocos metros de la construcción que se incendió.

Fotos: Federico Soto – RSM

Además también se hicieron presentes en el lugar efectivos del Comando Radioeléctrico. Luego de realizar las diligencias correspondientes se retiraron del lugar.