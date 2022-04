Concurso de arte público «Bandurria Austral»

La Secretaría de Cultura abrió una nueva edición de este concurso, en el cual se seleccionará un proyecto de escultura para emplazar en el espacio público, contribuyendo al desarrollo participativo de nuestro paisaje urbano y reforzando la identidad local.

El plazo para presentar el proyecto es hasta el 30 de junio de 2022 y tendrá un premio de $100.000. Como objetivos, el concurso busca fomentar el arte público en San Martín de los Andes, como forma de contribuir al desarrollo participativo de nuestro paisaje urbano y democratizar el acceso a las producciones escultóricas; reforzar la identidad local a través de una obra artística dedicada a la Bandurria Austral, ave símbolo de nuestra ciudad, elegida por miles de vecinos y vecinas en una votación abierta realizada en 2012; concientizar sobre el cuidado y respeto hacia las aves autóctonas cuyo hábitat se encuentra cada día más afectado por el crecimiento urbanístico.

Para participar hay que ser mayor de 18 años y poseer domicilio en la localidad, con más de dos años de permanencia. Se admitirá la participación de una única obra por cada artista, excluyendo a toda persona vinculada por relación de parentesco

(familiares directos), dependencia y/o contrato laboral con la Secretaría de Cultura

y Educación de San Martín de los Andes o miembros del Jurado.

La obra deberá ser realizada con materiales disponibles en el mercado local, aptos para resistir a la intemperie y no deberá exceder los 200 cm de alto, tomando como base el piso, 100 cm de ancho y 100 cm de profundidad. El presupuesto de los materiales no debe exceder los cien mil pesos ($100.000). Sólo se aceptarán propuestas originales, no pudiendo presentar obras ya realizadas.

Los interesados en participar deben enviar su propuesta en un archivo formato

PDF que no supere los 5MB a concurso.bandurria@gmail.com, con el asunto “Concurso: Bandurria Austral”. El archivo deberá contener la siguiente información:

o Nombre y apellido del/la artista.

o DNI.

o Domicilio.

o Teléfono.

o Correo electrónico.

o Redes sociales o página web del artista.

o Breve reseña de su trabajo como escultor/a (no más de 200 palabras).

o Boceto de la escultura (junto con la base).

o Técnica / materiales (los materiales a utilizar deberán ser aptos para la

intemperie).

o Presupuesto detallado (incluir flete).

o Tiempo estimado de realización (contemplar el tiempo de emplazamiento de la obra). El tiempo de realización y emplazamiento de la obra no deberá exceder los tres (3) meses.

La propuesta seleccionada recibirá un premio de cien mil pesos ($ 100.000) y la

cobertura de costos de materiales, hasta un máximo de cien mil pesos ($100.000).

El jurado estará integrado por tres personas: un escultor de reconocida trayectoria, un representante de una asociación de aves y un representante de la Secretaría de Cultura y Educación de San Martín de los Andes. Los nombres de estas personas serán anunciados cuando se anuncia el resultado del concurso, el 6 de agosto de 2022.