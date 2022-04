Este martes y miércoles Siprosapune vuelve a parar en reclamo por la Ley de Carrera Sanitaria

El 19 y 20 de abril el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) vuelve a parar en reclamo de la Ley de Carrera Sanitaria cuya discusión se frenó y no tiene avances desde fines del 2021. En este caso, los profesionales de la salud, realizarán paro con jornada de actividades en los lugares de trabajo el día martes 19 y concentración en el centro de la ciudad de Neuquén el día miércoles 20 de abril.

Foto Siprosapune

En diálogo con RSM, Juan Ferrari, delegado de Siprosapune Centenario, explicó: “En el día de hoy (lunes 18 de abril) en declaraciones radiales, el diputado Maximiliano Caparrós, presidente del bloque de legisladores del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y ex trabajador de salud pública, manifestó que el proyecto de Ley de Carrera Profesional se está trabajando en la legislatura, algo que falta totalmente a la verdad”.

En este sentido, Ferrari aseguró que el proyecto no se discute, ni trabaja desde hace más de seis meses. Asimismo, remarcó que tanto el diputado, como el MPN y otros legisladores “decidieron archivar, no trabajar y dejar guardado el proyecto” y que tuvo que ser “rescatado” hace aproximadamente un mes para que no se pierda”.

Por otra parte, el trabajador de Salud, afirmó que “el presidente de la comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la legislatura tuvo que volver a mencionarlo recientemente para que no quede archivado”.

Asimismo, Ferrari enfatizó que con este proyecto se busca mejorar las condiciones laborales de trabajadores de salud pública, contemplando el arraigo y ruralidad, reforzando la capacitación de los trabajadores profesionales de salud pública neuquina. En este sentido, remarcó: “hemos trabajado durante más de 6 meses en este proyecto junto al equipo técnico de la Subsecretaría de Salud y está prácticamente terminado”.

Y agregó: “Entendemos que no va a ser la solución definitiva para las cuestiones de salud pública, ni los profesionales de salud, como no lo es ninguna ley o proyecto y sabemos que puede tener modificaciones, pero se trata de un proyecto que va a mejorar mucho las condiciones de salud pública a diferencia del convenio colectivo de trabajo que el mismo diputado apoyó”.

El referente de Siprosapune, subrayó que el Convenio Colectivo de Trabajo actual “es totalmente disfuncional y lleva a la privatización de la salud y la precarización laboral”. Al mismo tiempo que remarcó que “Es vergonzoso lo que declara, Caparrós, porque está totalmente en contra de los intereses reales de la salud pública y está a favor de la privatización y de la comercialización.

Es por eso, que frente a la falta de respuesta y a las recientes declaraciones del diputado del MPN, los miembros de Siprosapune convoca a través de sus asambleas a un nuevo paro por 48 horas para este martes 19 y miércoles 20 de abril. “Seguimos exigiendo a las autoridades que dialoguen con los legítimos representantes de los trabajadores profesionales de la salud y poder dar respuesta concreta a la necesidad imperiosa de una Ley de Carrera Profesional que los contenga y los reconozca”, concluyó el referente.