Desde la Sociedad Rural de Neuquén expresan preocupación por la manera en que la justicia trata los casos de usurpación

Ante lo que consideran como una «nueva escalada de usurpaciones de tierras productivas a manos de grupos que se identifican como comunidades indígenas», los representantes de la Sociedad Rural de Neuquén emitieron un comunicado manifestando su preocupación por el tratamiento que el Poder Judicial de la provincia le da a estos hechos. En este sentido, se indica que la Justicia actúa «como si no se estuviera cometiendo un delito y deja desamparadas a las víctimas».

Foto: Gentileza SRN

Sobre las usurpaciones, explican que si bien quienes las llevan a cabo «alegan tener derecho sobre tierras» la «propiedad y títulos legales en regla corresponden a familias de productores», remarcando «que en casi todos los casos han estado en su propiedad por al menos dos generaciones, sin cuestionamientos previos a la titularidad».

En el comunicado se hace principal hincapié en el respeto a la propiedad privada, citando los artículos 14 y 109 de la Constitución Nacional, en donde se garantiza el derecho a usar y disponer de las propiedades sin ser privado de ello, a menos que exista una sentencia judicial. «Hay familias de productores neuquinos a quienes la Justicia no les reconoce esos derechos constitucionales y las obliga a participar de una mediación y cerrar un acuerdo con las mismas personas que ilegalmente les impiden entrar a su casa y sus lugares de trabajo», explican desde la Sociedad Rural.

En relación con este punto y destacando el respeto a la propiedad privada que impera en las democracias del mundo, el comunicado indica: «La Justicia no solo no cuida, no preserva y no defiende el derecho de propiedad, sino que deja impune la comisión de un delito: el ejercicio de un pretendido derecho mediante vías de hecho que afectan a terceros y que nuestro ordenamiento jurídico no acepta en ningún caso».