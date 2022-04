En San Martín de los Andes, un gran número de escuelas siguen con problemas edilicios

A casi dos meses del inicio del ciclo lectivo marzo-diciembre y tres meses en el caso de las escuelas rurales, muchos edificios continúan presentando problemáticas que les impiden dar clases con normalidad. Las más afectadas son las escuelas rurales, ya que de las 8 que hay en San Martín de los Andes, 6 no están pudiendo garantizar la presencialidad en sus edificios, pero no son las únicas.

Hace algunos días, la EPET 21 envió un comunicado a los medios locales detallando la lista de problemas que atraviesa la institución actualmente. Entre los principales reclamos, se encuentra la construcción de dos aulas para que todos los alumnos puedan cumplir con la presencialidad plena. A esto se suma un reclamo que comenzó cuando se inauguró el edificio: “la finalización de las obras para la senda peatonal segura” sin la cual los jóvenes corren un gran riesgo al ingresar y retirarse de la escuela.

El CPEM 57, ubicado en el barrio El Arenal, tuvo que pagar con su propio dinero el motor para una de las calderas porque desde Mantenimiento Escolar no contaban no contaban con el recurso monetario, de no hacer esto hubieran continuado sin clases. Todavía resta colocar las luminarias en el exterior que también, las compró la escuela y realizar la instalación nueva de gas para el laboratorio.

En tanto que la escuela Albergue de Lolog tienen hace más de un año a sus alumnos reubicados por una obra que aún no comenzó. En enero de 2021, luego de evaluar la situación del establecimiento se decidió que una ampliación no sería lo adecuado y, por lo tanto, se realizaría un nuevo edificio y albergue. Es por eso, que las autoridades les indicaron a los directivos y docentes que iniciaran los trámites para la reubicación.

A principios de abril de este año, les avisaron que en los próximos días estaría el pliego para la licitación. Y en aproximadamente dos meses se comenzaría con la obra que tiene un plazo previsto de 270 días para su ejecución. Después de tantos meses trasladándose, los padres de los alumnos de nivel inicial, comenzaron a notar un gran agotamiento en los niños por lo cual están solicitando que se los reubique en algún sitio dentro del paraje, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.

Cabe recordar que a principio de año hubo una gran cantidad de alumnos ingresantes a todos los niveles que tuvieron problemas para conseguir banco en las escuelas que habían elegido ellos o sus padres. Respecto a la EPET N° 12, se está remodelando un local cercano a la costanera, que requerirá una inversión cercana a los 25 millones de pesos para utilizarlo un año.

En su momento, la concejal de Juntos por el Cambio y presidenta de la comisión de educación, Mercedes Tulián, aseguró que estos son solo parches provisorios y que para darle una solución definitiva a la situación debería haber una mayor previsibilidad, entendiendo que el año que vine posiblemente esta situación se repita.