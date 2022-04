Se cumplen 10 años de la Ley de Identidad de Género y habrá actividades en toda la provincia

El próximo 09 de mayo se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género en Argentina (Ley 26.743) y se realizarán diferentes actividades conmemorativas entre las que se encuentran la presentación de videos testimoniales de personas trans. En diálogo con RSM, la licenciada Nadia Urrutia, psicóloga de la Dirección de Derechos Humanos, equidad de Género, Diversidad y Mediación detalló de que se trata esta Ley y por qué es tan importante su existencia.

Foto RSM

En ese aspecto, Urrutia explicó que es la identidad de género y detalló: “Como se explicita en el artículo 2 de la Ley, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.

Además, enfatizó que la promulgación de esta Ley “constituye un hito nacional e internacional en relación con la desjudicialización y despatologización de las identidades trans y en una bisagra para visibilizar a las niñeces y a las adolescencias trans, travestis y no binaries”.

En este contexto y al cumplirse 10 años de esta Ley, durante el mes de mayo, en las redes de la Subsecretaría de Diversidad Gobierno del Neuquén se va a subir un video con el testimonio de una persona trans por día. “Desde el Área de Diversidad de San Martín de los Andes alentamos esta propuesta de la Subsecretaría de Diversidad”, aseguró la licenciada.

Asimismo, enfatizó que la sanción de la Ley de Identidad de Género ampara los derechos y trato digno de las personas trans, generando un cambio de paradigma, en el cual tanto en instituciones públicas como privadas se debe respetar la identidad de género autopercibida de las personas. Y agregó que “a través de un trámite administrativo permite el cambio del nombre y la categoría registral del sexo en la documentación de las personas que no se identifiquen con el sexo asignado al nacer”.

De esta forma se garantiza el reconocimiento legal de la identidad sin otro requisito más que la solicitud y la expresión de nombre de pila elegido. Al respecto, remarcó: “El cambio registral no es requisito para el respeto y trato digno, se trata de un derecho y no de una obligación” por lo cual no es necesario realizarlo, pero si posible.

Con relación a los videos que se van a difundir, desde la subsecretaría contaron que la idea es visibilizar las identidades trans de la provincia de Neuquén y que sean los y las protagonistas quienes cuenten cómo impactó la Ley en sus vidas.

El jueves 28 y viernes 29 de abril, el equipo de comunicación y Katty Villagra van a estar recorriendo distintas localidades, es por eso que enfatizaron que “es muy importante que puedan participar”. Por otra parte, desde la organización, indicaron que es importante respetar los horarios “porque estamos muy justos con el tiempo y queremos que toda la provincia se vea reflejada en la campaña de visibilización”.

VIERNES 29 DE ABRIL

13/13.30 horas Junín de los Andes

15 horas San Martín de los Andes

Para coordinar el encuentro deben contactarse con Guillermo Paileman, del equipo de prensa de la Subsecretaría al: 299 5740963

Además, este miércoles se realizó el segundo encuentro de la Mesa de Coordinación Interministerial de Políticas Públicas para la Población Trans. En ella se presentó la metodología de trabajo que lleva adelante para acompañar de forma integral a las infancias y adolescencias diversas. Desde la Subsecretaría de Diversidad de Neuquén, expresaron que el trabajo interdisciplinario es “una herramienta fundamental para contener y apoyar sus procesos de autopercepción, cambio registral, transición hormonal, entre otros”.

A su vez, la directora de Políticas para la Igualdad y coordinadora de la mesa, Alejandra Rodríguez Carrera, expresó: “Acordamos hacer aportes desde cada ministerio para seguir construyendo vínculos que permitan garantizar el derecho a la identidad de las niñeces y adolescencias trans”.