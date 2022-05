Sapag: «El candidato del MPN para el 2023 saldrá de las elecciones de octubre»

El ex gobernador Jorge Sapag, en declaraciones radiales, comentó al igual que el pre candidato de la Lista Azul Marcos Koopmann, que «una de las elecciones será entre agosto y septiembre y la segunda posiblemente entre octubre y noviembre».

Foto: Gentileza

«Este año tenemos las dos elecciones importantes, yo siempre digo que la próxima elección es la más importante para nuestro partido. Yo digo ahora que son las próximas dos elecciones porque van a ser muy cercanas una de la otra, tal vez una en agosto, septiembre y la otra tal vez en octubre, noviembre. La primera para autoridades partidarias, la segunda para los pre candidatos y para que de esa selección salga el candidato del MPN para el 2023», señaló.

El ex mandatario y principal referente del MPN, dijo además que «tenemos dos elecciones muy importantes. Será cerrada o sea, con afiliados nomás, que son las autoridades partidarias y otra abierta, votan afiliados e independientes para los más de 1.200 cargos. Yo decía 700 cargos, pero me corrigió Marcos Koopmann. Me dijo que son entre titulares y suplentes, 1.200 cargos en lo que es elecciones provinciales y municipales, entre titulares y suplentes».

Por su parte Sapag dio detalles sobre el proceso de internas que debe llevar adelante el partido provincial para definir sus candidatos en el 2023, en medio de una coyuntura nacional, y criticó la posibilidad de una “campaña sucia”. “Siempre existieron las internas del MPN y es bueno que haya internas, las celebramos porque fortalecen al movimiento. Nosotros propiciamos internas maduras, en donde no aparezca la campaña sucia, que no ayuda al partido. En las internas no vale todo como a veces se cree”.

Para finalizar Sapag analizó el potencial energético de Neuquén a partir del desarrollo de Vaca Muerta y apuntó contra la falta de planificación del gobierno nacional: “La geología de Neuquén es excelente y tenemos una situación de abundancia que nos permite proyectar 25 años de reservas de gas y petróleo. Pero sobre el suelo está ocurriendo que el gobierno nacional no articula tres temas centrales como los precios, la infraestructura y la disponibilidad de crudo para exportación”.