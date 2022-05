Cansados de las largas filas de vehículos en la travesía de la Ruta 40, buscan organizar un bocinazo frente al municipio

Las quejas en las redes sociales, en los medios de comunicación y en todo lugar donde se pueda dejar plasmado el problema que vive la ciudad en cuanto al tránsito en la travesía de la Ruta 40 desde que se flexibilizaron las restricciones por el Covid, son numerosas. En las últimas horas vecinos intentan realizar alguna actividad como un bocinazo frente a la municipalidad para ser escuchados y que se tomen medidas urgentes que solucionen dicha problemática.

Foto: Federico Soto – RSM

No es una novedad que en muchos tramos los vehículos circulan a paso de hombre o directamente permanece detenidos por varios minutos sobre la calzada de la Ruta 40. Ya no se trata solo de horarios pico, sino que en gran parte de la jornada los vehículos que transitan recorriendo entre la Vega Maipú y el centro de la ciudad, suelen demorarse más de 40 minutos.

«Cientos de vecinos padecemos la misma odisea cada día, ya se habló con concejales, policía, tránsito, radios, traté varias veces de hablar con el intendente y esta siempre ocupado», indicó un vecino en las redes sociales.

«Propongo que nos juntemos como pueblo en un reclamo masivo, se me ocurre un bocinazo frente a la municipalidad ya que parece que los reclamos al intendente no le llegan. Es estresante lidiar con esto todos los días, aparte de generar una complicación mayor aún si hubiera un accidente ya que las colas son de más de 3 kilómetros muchas veces que imposibilitan que una ambulancia, policía o bomberos puedan llegar a tiempo. El recorrido de los colectivos también es perjudicado ya que no pueden llegar a tiempo y los choferes ni tienen ni tiempo de descanso», sostuvo en la red social.

Foto: Federico Soto – RSM

Más allá del reclamo, el Ejecutivo está al tanto de la problemática y se vienen realizando gestiones y obras para avanzar con el asfaltado de los Callejones, la rotonda en la zona del Callejón de Bello y la finalización de la calle Lola Mora en la Vega San Martín que descomprimiría el flujo de tránsito sobre la Ruta.

A medida que pasa el tiempo la necesidad de obras para solucionar esta problemática se torna urgente. En algún momento se habló de reducción de cantidad de vehículos y descentralización administrativa, lo que requiere un plan de acción que por el momento parece difícil de implementar, ya que no hubo avances algunos en ese sentido.

«El pedido es que de forma urgente se retiren los reductores y se pongan semáforos, cartelería, y mejoramiento de las calles colectoras. La solución como todos dicen son las rotondas pero sabemos que eso puede tardar años en hacerse por lo que necesitamos una forma inmediata en el mientras tanto se haga una buena planificación y las obras realmente necesarias», finaliza el posteo donde se convoca a vecinos, quienes se hicieron eco del problema, para llevar adelante el bocinazo.