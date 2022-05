Alumnos autoconvocados ISFD: «Necesitamos volver a las aulas para tener la mejor formación posible»

Preocupados por la falta de respuesta por parte de las autoridades, estudiantes autoconvocados del Instituto Superior de Formación Docente N° 3 convocaron a una clase abierta en reclamo del regreso a la presencialidad. La misma se llevará a cabo este martes a las 18 horas en la puerta del edificio ubicado en Pérez y Rudecindo Roca.

Foto Alumnos autoconvocados

Respecto a la situación que atraviesa la institución actualmente, los alumnos, explicaron: “Entendemos la situación de crisis que estamos atravesando, también nos hacemos responsables del rol que nos toca y lo asumimos de la mejor manera que podemos, creemos necesario facilitar el camino para que un nuevo equipo directivo se haga cargo de la Institución”.

Asimos, invitaron a toda la comunidad y docentes de la institución a sumarse: “Queremos invitar a la jornada de mañana (martes 10) a todos nuestros docentes, para que pensemos en conjunto de qué manera vamos a continuar con el «vínculo pedagógico», en estos tiempos donde la educación presencial se vuelve imposible y la virtualidad no está regulada como posibilidad”.

El día lunes, durante la mañana, se llevó a cabo una mesa de trabajo autoconvocada por integrantes del Consejo de Políticas Institucionales (CPI) y del Consejo Académico (CA), de la que participaron docentes, graduados, estudiantes y TAE (Trabajadores Auxiliares de la Educación). En la misma analizó el estado de situación y posibles propuestas para atender a esta compleja coyuntura.

También consultaron si había novedades desde la Dirección Provincial de Educación, vía Distrito IX, en relación con el pedido de presencia de alguna autoridad en nuestra localidad para acompañar el proceso que atraviesa el ISFD N° 3. Pero hasta el momento, no se confirmó el arribo de autoridades provinciales a San Martín de los Andes.

Por su parte, los alumnos autoconvocados del ISFD N° 3 aseguraron: “Estamos preocupados porque no queremos que esta situación se prolongue por más tiempo. Necesitamos volver a las aulas para tener la mejor formación posible y ofrecerles a nuestros futuros estudiantes la educación de calidad que merecen”.

Al no contar con un equipo directivo, no hay un responsable legal que pueda firmar, entre otras cosas, las certificaciones necesarias para la cobertura de seguros en caso de accidentes o contingencias que pudieran acontecer en los establecimientos en donde se realizan las actividades. Cabe recordar que la institución funciona en cinco establecimientos: escuela 134, escuela 274, ex hotel Sol, Aten y la casita de Leopoldo Rodríguez en la cual se desarrollan las actividades administrativas.

Con relación a esto, enfatizaron: “Ni los Estudiantes, ni los Docentes, ni los Trabajadores Auxiliares de la Educación (TAE) contarían con la posibilidad de cobertura de los Seguros Vigentes. Como consecuencia de esto no es posible desarrollar actividades presenciales en ninguno de los establecimientos en los que estamos funcionando”.

En el caso de querer pasar al ámbito virtual, la institución debe contar con una normativa que respalde esta decisión, lo cual no ocurre en la actualidad. Aunque remarcaron: “Esta situación es diferente para la modalidad alternativa del Profesorado Secundario de Lengua y Literatura, que dicta clases en la bi modalidad -clases presenciales cada 15 días y trabajo pedagógico en la virtualidad-. El encuadre normativo del alternativo habilita la continuidad de las actividades virtuales programadas en modalidad sincrónicas o asincrónicas”.