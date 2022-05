Una trabajadora de la Casa Juana Azurduy denunció violencia y discriminación dentro de la Dirección de Derechos Humanos

Agrupaciones feministas, organizaciones de Derechos Humanos y de lucha contra la discriminación, enviaron un comunicado denunciando que una trabajadora de la Dirección de Derechos Humanos de San Martín de los Andes fue víctima de violencia y discriminación.

Según relató la propia protagonista a RSM: “La situación comenzó luego del primer Consejo Local de Género que se realizó tras el fallecimiento de Emilia Otharán, cuando la secretaria de Gobierno, Natalia Vita, propuso que la nueva directora saliera del propio Consejo”. Y agregó: «No sé si les dio miedo que pudiera reunir los votos para ocupar el cargo, o que fue lo que les molestó, pero a partir de ahí mi vida fue un calvario».

En este sentido, la mujer, que pidió no se difunda su nombre por miedo a represalias, explicó que a los pocos días «el clima laborar ya se sentía tenso». Al respecto, la trabajadora, contó: “Cuestionaron con quién hablaba o a quién veía fuera de mi horario laboral, me insultaron por mi lugar de procedencia e incluso me dijeron que no estoy capacitada para ser jefa, que soy una indocumentada y que una paraguaya jamás les daría órdenes”.

Por otra parte, enfatizó que la situación se tornó cada vez más violenta, al punto de temer por su seguridad y que por eso terminó solicitando licencia psicológica. Sobre su situación laboral actual, la denunciante, remarcó: “No quiero quedarme sin trabajo, es mi único ingreso, pero tampoco quiero seguir en un ambiente donde me hagan sentir mal. Nunca incumplí mi contrato laboral, solo pido respeto. Las migrantes también tenemos derecho a trabajar en un ambiente sano, libre de discriminación y violencia”.

Desde la Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria negaron que esto haya ocurrido y aseguraron: “Jamás hubo violencia laboral y discriminación hacia nadie. Es una persona, que trabaja como compañera, que ha tenido intenciones de ocupar el cargo de Emilia, y hace dos meses ha venido realizando acciones en pos de manchar el trabajo de la Dirección, utilizando el conocimiento que tiene en la temática”.

A su vez, expresaron: “Hemos visto la publicación que hizo en otro lado, y si no salimos a contestar es justamente porque son todas mentiras, y eso se va a probar en cada denuncia y difamación que está tratando de hacer”.

Por último, se refirieron a la situación actual de la Casa Juana Azurduy y la Dirección e indicaron: “Lo único que podemos decir es que la Dirección no está acéfala, todo este tiempo estuvimos a cargo de Natalia Vita”. Sobre la posibilidad de que la denunciante se quede sin trabajo, dijeron: “Jamás se desvinculó, ni cesanteó a nadie como pretenden hacer creer, sino que la persona se encuentra de licencia laboral, por lo cual no se puede pedir la reincorporación de alguien que no ha sido desafectada”.

El comunicado de las agrupaciones:

Violencia laboral y discriminación en la casa” Juana Azurduy” Dirección De Derechos Humanos Equidad De Género Diversidad y Mediación Comunitaria, SMA Provincia de Neuquén.

Desde Nuestro Colectivo, agrupaciones sociales y de derechos humanos DENUNCIAMOS:

¡¡A un municipio que mira para el otro lado!!, que NO DA RESPUESTAS! Que posterga y OMITE resolver la situación de violencia y discriminación que se han suscitado en la Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria de Nuestra Localidad (San Martin de los Andes Provincia de Neuquén).

Esta vulnerabilidad de derechos y de violencia y hostigamiento perpetrado por un quipo acéfalo de dirección, nos preocupa, nos alerta y moviliza a exigir la reincorporación de la compañera Migrante y Operadora de la presente Institución. Y a exigir el tratamiento DE LOS HECHOS ACONTECIDOS por parte del EJECUTIVO MUNICIPAL en su carácter de máxima autoridad.

Nos parece Un TEMA SUMAMENTE DELICADO para ser obviado, o claramente INVISIBILIZADO¡!

Los certificados por licencia por violencia laboral, psicológica y discriminación, las denuncias en la Comisaría de la Mujer fecha 02/04/22 (encuadrada en la ley 2785, violencia psicológica).

La denuncia ante el INADI con Número de Expediente-2022-41364631

La denuncia en la Secretaría de Trabajo Nación (red contra la violencia laboral nación) con Número de Expediente-20222-38638763.

Nos parecen puntos sensibles e incompatibles para una Institución de ese perfil humano que hace bandera y dice promover políticas de cuidado y protección de derechos fundamentales.

El silencio, la falta de acción y definición y la dilatación de los tiempos, para expedirse nos apremia a visualizar y expresarnos en apoyo solidario.

Exigimos y pedimos qué se le dé respuesta INMEDIATA a esta situación y que no se la deje a la compañera cesante porque sería profundizar la discriminación y la violencia.

Darle respuesta a esta mujer migrante, madre, y trabajadora y protegerla en su ambiente laboral, ya que su trabajo es el futuro de sus hijos y a si ella lo ha expresado textualmente en un mensaje de texto al Intendente, mensaje de texto que nunca fue contestado.

El convenio colectivo de trabajo del municipio San Martín de los Andes en su articulado ANEXO 1-ORDENANZA Nª10.333/14 Artículo 2ª. Objetivos comunes y principios básicos: “que todos los trabajadores y trabajadoras tengan el derecho de trabajar en un ambiente armoniosa, libre de violencia de acoso y de discriminación, así también igualdad de oportunidad.”

Exigimos Una definición por parte del ejecutivo Municipal y también pedimos un relevamiento Inmediato de las políticas de trabajo y acción en dicha secretaria para erradicar la formes solapadas de maltrato laboral y de discriminación dentro de la misma.

Adhieren a este pedido:

Mujeres Fuertes

Mujeres Migrantes san Martín de los Andes

El Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración

Asociación Civil Migrantes por Migrantes

Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina AMUMRA

Casa de Hermandad Latinoamericana

MESA DE MUJERES Y DIVERSIDAD PLURINACIONAL Barrio RODRIGO BUENO

Mesa Migrante de Córdoba