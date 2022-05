Ruta 40: los animales sueltos siguen poniendo en riesgo a los automovilistas

La presencia de animales sueltos en las rutas de nuestra zona termina siendo una parte más de una postal de nuestra región, dado que no hay ningún tipo de control para evitar siniestros que en muchos casos terminan siendo trágicos.

Automovilistas que utilizan a diario la Ruta de los Siete Lagos deben tener muchísimo cuidado ya que en cualquier horario la presencia de caballos y vacas es una constante. «A la altura de la Estancia Mil Rosas o en la zona de la entrada a Lago Hermoso la cantidad de animales sueltos termina siendo un peligro para cualquiera que transite por el sector ya sea de día o de noche», explicó un trabajador que utiliza esa ruta a diario.

No solo deben tener cuidado por su seguridad, sino que en caso de ocurrir un siniestro no hay una legislación que los ampare ni siquiera les pague los daños a no ser que el seguro del rodado los cubra.

En el sector que va de la entrada a Lago Hermoso y la entrada al Parque de Esquí, automovilistas aseguran que alrededor de 20 caballos se encuentran en la zona y los mismos terminan yendo a la ruta. «Supuestamente son de una persona que realiza cabalgatas pero no los tiene bien cuidados, hace algunos días atrás un automovilista se llevó por delante uno de ellos. Realmente son un peligro», explicó un vecino que circula por la zona durante la semana.

Si bien los caballos se encuentran dentro de un sector que está alambrado, los animales suelen saltar el mismo y recorrer la ruta hasta el mirador del Lago Machónico en algunos casos. Todo esto poniendo en peligro el normal tránsito de los automovilistas por la zona.

«Hemos llamado varias veces a la policía o dimos aviso a Gendarmería pero terminamos viendo que mucho no pueden hacer o no tienen los recursos para solucionar el tema, porque al otro día los animales siguen en la ruta. En muchos casos hasta se ponen a lamer la sal del líquido que echan para evitar que se produzca el hielo», expresó un vecino.

Son varios los casos de incidentes viales producto de la presencia de los animales en la ruta, sobre todo en horario nocturno. El municipio solo tiene injerencia en el ejido urbano y los empleados de Guardas Ambientales trabajan casi todos los días secuestrando equinos, aplicando la Ordenanza N° 3164, Año 1999.

En la provincia hubo varios intentos de proyectos de ley que se presentaron para intentar solucionar esta problemática. Desde implementar la colocación de alambrado de campos linderos a la ruta, como bien lo hicieron en su momento los legisladores del bloque FPN-UNE en el año 2017, que quedó en la nada, como también los bloques Siempre y MPN, que en octubre del año pasado presentaron un proyecto de ley para actualizar la ley 2448, de adhesión a la ley nacional de Tránsito 24449. La medida apuntaba a profundizar las sanciones a propietarios por la existencia de animales sueltos en las rutas y crear depósitos transitorios, públicos y privados, para retención de los animales en situación de incumplimiento con la normativa.

Sin embargo pese a la legislación actual son escasas las veces que se multa a los dueños de los animales fuera del ejido municipal y mucho menos si son de las comunidades. De hecho las comunidades de la zona en algún momento exigían al municipio que se pongan «recorredores» que reciban una remuneración para evitar que los animales estén sobre la calzada de la ruta, algo que en su momento desde el Ejecutivo se negaron a hacerlo.

Por lo pronto lo único que resta es tener muchísima precaución, en particular si al transitar por la ruta se hace en horarios nocturnos.