El ciclo de cine a la gorra «Un paseo por América» cierra con un éxito argentino

Este jueves 2 de junio, a las 20:30hs, en la Sala Günther Blaas del Centro Cultural Cotesma, continúa la 6ta. temporada de proyecciones a la gorra, con la programación y presentación de Guillermo Ianniello, a beneficio del Club de Leones San Martín de los Andes – Chapelco.

Como cierre final del ciclo N°32, segundo de este año, titulado “UN PASEO POR AMÉRICA”, se proyectará “LA ODISEA DE LOS GILES” dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Rita Cortese y Carlos Belloso.

“La Odisea de los Giles”. (2019-Color) Argentina.

«Es muy frecuente que las películas no le hagan honor a la calidad de los libros y las historias en las cuales se basan; pero no es este el caso. El film dirigido por Borensztein y protagonizado por Darín y Brandoni refleja fielmente la estructura narrativa de una muy buena novela de Sacheri, el mismo autor de “El Secreto de sus Ojos”. Las actuaciones son impecables y absorben de manera genuina el espíritu de los personajes que, por supuesto, no están exentos de costumbrismos», comenta Ianniello.

Una dosis de buen humor, algo de crítica social, una pizca de suspenso, buen ritmo narrativo y la infaltable mirada hacia las heridas abiertas que dejaron en la sociedad los problemas económicos del 2001 y el consecuente “corralito” y que sumieron al país en la más profunda de las crisis.

Técnicamente es un deleite, manejo de sonido y fotografía perfecto. Y la banda sonora realmente es muy notable. El director mezcla bien el drama y la comedia para que la película fluya entre humor, ironía y emoción. Es ingeniosa, divertida, mordaz, real y maliciosa. Reivindica solidaridad y lealtad con un mínimo de esperanza en el género humano. Cine argentino del bueno. Vale la pena no perdérsela», concluye el organizador.