Se le formularon cargos al joven que abusó de la menor en el CPEM 28 y se convocó a una marcha para este lunes 6

Luego de que Realidad SanMartinense -a través de las declaraciones de la mamá de la menor- dé a conocer el caso de abuso sexual ocurrido en el predio del CPEM 28, las repercusiones fueron muchísimas en la ciudad. Gracias a que la víctima junto a su madre realizaron la denuncia, la policía rápidamente trabajó en el caso y logró detener al autor del hecho.

Foto: RSM

Durante este sábado por la tarde, personal policial se puso a trabajar para dar con el autor del hecho y fue rápidamente identificado, gracias al aporte de la denuncia y de testimonios de otros hechos de robo ocurridos en las inmediaciones del colegio.

Luego de constatar quien sería el autor del ataque sexual, personal de la Comisaría 43° junto a efectivos del Comando Radioeléctrico y en colaboración con el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), llevaron a cabo una diligencia judicial solicitada por la Fiscalía local en el domicilio del atacante con resultados positivos.

En el lugar se encontraron elementos importantes para la causa, como así también vestimenta que serían similares a las descriptas por las denunciantes. En dicho allanamiento se procedió a la detención del joven de 20 años, dejándolo a disposición de la Justicia.

En tanto, este domingo al mediodía se le realizó la audiencia de Formulación de Cargos, por lo que la causa llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, una velocidad importante tras hacerse público el hecho.

Vale mencionar que una vez que se viralizó la noticia la directora del establecimento se comunicó con la mamá de la menor poniéndose a disposición de la familia.

CONVOCAN A REALIZAR UNA MARCHA

Por otra parte alumnos, docentes, familias, organizaciones sociales y feministas convocaron a una marcha para este lunes 6 de junio a las 11 horas que partirá desde el CPEM 28 hasta la Comisaría 43° del barrio El Arenal.

A esta marcha se sumaron otros establecimientos educativos de la ciudad, como lo son el CPEM 13, CPEM 57, EPET 12 y EPET 21. El motivo es concientizar a los directivos la situación que a diario vive el alumnaje. «El acoso que se recibe y para empezar a hacer que los crímenes como el que ocurrió no vuelvan a repetirse. Se pide que esto no sea un «piquete», siempre tengan respeto hacia los demás pero no se queden callad@s», reza en parte el comunicado emitido en las redes sociales.