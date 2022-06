«Clásicos en blanco y negro»: el nuevo ciclo de cine a la gorra en la Sala Gunther Blaas

El jueves 9 de junio, a las 20:30hs, en la Sala Günther Blaas del Centro Cultural Cotesma, continúa la 6ta. temporada de proyecciones a la gorra, a cargo de Guillermo Ianniello y a beneficio del Club de Leones San Martín de los Andes – Chapelco. Este nuevo ciclo, titulado “Clásicos en blanco y negro”, comienza con la proyección de “Piso de soltero”, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon, Shirley MacLaine y Fred MacMurray.

“Piso de Soltero”. (1960) – Reseña de Guillermo Ianiello:

Es increíble la gran variedad de emociones que logra provocar: te ríes, pero no es una comedia, es triste pero no es un drama, hay historia de amor pero es mucho más que una película romántica, critica el moralismo pero no es un film intelectual, es comercial pero tiene una tremenda personalidad. Parece sencilla, pero es endiabladamente compleja.

Me encanta el director Billy Wilder pues no te falla jamás. Hay que tener mucho oficio y talento para ser capaz de divertirse con lo amargo y reflexionar amargamente con lo grotesco, y por muy grave que nos parezca el mundo que trata de reflejar, ni se nos pone solemne, ni abandona la sonrisa.

Las interpretaciones son magníficas, el ritmo narrativo es excelente y la puesta en escena es sobria, precisa y magistral. Todos sus grandes méritos hicieron que ganara innumerables premios, tanto como mejor película, cuanto respecto a su director, actor y actriz. Enternecedor Jack Lemmon, dulcísima Shirley MacLaine, disparatado Wilder.

Este Ciclo incluye también las siguientes películas:

*Jueves 16: “Perdición”

*Jueves 30: “La Mentira Maldita”