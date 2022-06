dos años y un poco más de dos meses, el paso fronterizo Mamuil Malal abrirá sus puertas el próximo viernes diez de junio a las ocho de la mañana. Así lo informó la secretaria regional ministerial (Seremi) de Salud, luego de que a principios de mayo se pospusiera la apertura por no estar aún en condiciones de albergar la infraestructura y al personal extra para trabajar en el contexto de la pandemia. Con esto, los tres pasos existentes en La Araucanía (se suman Icalma que abrió el uno de junio y Pino Hachado el uno de mayo) estarán operativos para el libre tráfico entre Chile y Argentina.

Según se informó desde la misma Seremi, Mamuil Malal permanecerá abierto entre las 8:00 horas hasta las 16:00 horas. “La Seremi de Salud contempla dos turnos para oficina sanitaria y testeo, conformada por seis profesionales de salud y ocho técnicos de nivel superior”, explicaron desde la repartición estatal en un comunicado de prensa.

Quienes miran con muy buenos ojos la apertura del paso ubicado en el sector de Puesco en Curarrehue, son los gremios del turismo. Mario Peñafiel, presidente de la Asociación de Gastronomía, Entretención y Cultura (Agec), sostiene que es una buena noticia; aunque no deja de poner un bemol en la exigencia del pase de movilidad para los argentinos, quienes al no estar obligados a tramitarlos solo podrán acceder a las terrazas de los restaurantes. “La apertura del paso fronterizo nos va a permitir reactivar el turismo con Argentina, con nuestros hermanos vecinos de San Martín de Los Andes y Bariloche particularmente, pero no hay que dejar de lado que al no existir una exigencia del pase de movilidad estos turistas van a tener que limitar su presencia en los restaurantes usando solo las terrazas”, sostuvo Peñafiel, quien agregó: “Invito a los asociados y a todo el rubro gastronómico local a que cumplan las normativas exigidas por la institución sanitaria, de manera que podamos mantener bajas las tasas de contagio y no exponernos innecesariamente”.

Eugenio Benavente, director de la Cámara de Turismo, también ve positivamente la apertura y llamó, eso sí, a no dejar de lado los dos años de cierre y tomarlo como un aprendizaje. “El análisis de la pandemia es que hubo cosas que no puedes hacer y que pensabas que siempre las podías hacer. Una de ellas es el paso. El aprendizaje es entender que nosotros tenemos un paso tremendamente importante que en dos años resintió el hecho de estar cerrado. Esa es la primera cosa, saber lo que uno tiene: es el paso turístico más importante de la zona sur de Chile y es turístico porque no se aceptan camiones de carga de ningún tipo y eso lo convierte en turístico. La otra buena noticia es que en conversaciones con Argentina, con concejales de la provincia de Neuquén ya se dio luz verde para asfaltarlo y eso dejaría el paso en un cien por ciento de asfalto y eso, obviamente, es una mejora y no debería cerrarse nunca”, explicó Benavente.

Según Benavente lo que viene es hacer un análisis en ambos lados de la cordillera para analizar cómo se vivió la pandemia en el rubro del turismo: “Hay que hacer un intercambio de estados sobre qué hicimos y cómo nos fue en la pandemia a un lado y a otro de la cordillera. Hemos tenido un montón de caras y sellos y esto debería transformarse en un aprendizaje de parte de los públicos y los privados”.