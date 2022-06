Gutiérrez anunció que las internas partidarias del MPN se realizarán en agosto

En las últimas horas el gobernador y presidente del partido provincial, Omar Gutiérrez, confirmó que las elecciones a internas para la renovación de cargos partidarios de la Junta y la Convención del Movimiento Popular Neuquino (MPN) serán en agosto.

Por otra parte justificó la modificación que se hizo en su momento de la Carta Orgánica, que impide que independientes y afiliados con menos de tres años de antigüedad puedan ser candidatos para los principales cargos electivos dentro de la provincia.

“Las partidarias serán en agosto y están invitados a participar. El 10 de septiembre vencen los mandatos”, sostuvo el mandatario provincial.

Gutiérrez además recordó que en sus internas, el partido provincial ha llevado adelante siempre un proceso “abierto a la participación ciudadana de los independientes”, tanto en los comicios municipales y a gobernador, pero advirtió no “estar de acuerdo con las candidaturas golondrina donde, por ejemplo, una persona que está afiliada a otro partido cualquiera, que tiene toda una trayectoria con otra camiseta, se desafilia a ese partido y después se afilia al MPN para participar de una elección”.

De esta manera, justificó la decisión de la Convención de modificar un aspecto de la Carta Orgánica que impide esta maniobra y aseguró que en ese tema todos los sectores del MPN estuvieron de acuerdo. “Fue unánime la posición de que esto no podía ser posible y que había que regularlo, porque no se puede capitalizar el tránsito, la entrega y el transpirar de la camiseta de hombres y mujeres durante 61 años”.

Señaló que “en algún momento un dirigente de la oposición evaluó esa posibilidad y esto es lo que se estableció para que no pueda suceder”. Pero aclaró que no se trató de una decisión suya. “Esto no lo decide ni el presidente del partido ni la Junta de Gobierno, para eso está la Convención, que hoy conduce Sandro Badilla”, dijo.

Respecto a las internas de agosto, la lista Azul ya tendría definidos los principales nombres que llevará como candidatos, donde Gutiérrez iría por la renovación de su cargo como presidente del partido y el ex gobernador Jorge Sapag se postularía para la Convención.

A su vez, los petroleros de la lista Azul y Blanca adelantaron que no participarán en esta instancia (sí lo harán en las internas a gobernador), mientras que se desconoce que hará el sector Violeta, que conduce Rolando Figueroa, quien había manifestado objeciones a la mencionada modificación de la Carta Orgánica.