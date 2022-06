Aluminé recibe el mejor Boxeo Internacional poniendo en juego títulos mundiales

Aluminé recibe una jornada a puro boxeo internacional donde se ponen en juego cinco títulos. El encuentro será el 18 de junio próximo en el Polideportivo Municipal entre pugilistas argentinos y chilenos.

La cita deportiva es organizada por el gimnasio “Tiempo” de Gino Godoy, B&G Producciones, la Municipalidad de Aluminé y el apoyo de la Legislatura y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

El encuentro competitivo está avalado por la Federación Argentina y Federación Neuquina de Boxeo. Los títulos en disputa forman parte de la Liga Patagonia Rebelde, dos de los cuales son de defensa.

El evento comenzará a las 19 con la exhibición entre Mauro “El Rayo” Godoy, ex campeón argentino, sudamericano y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) latino, contra Gino “El Aspero” Godoy, quinto en el ranking argentino de los superwelter. Además habrá peleas amateurs.

Cabe mencionar que Gino Godoy estará peleando en agosto por el título de la OMB en la ciudad de Neuquén.

Es la primera vez que en la Provincia del Neuquén se lleva adelante una contienda de este nivel entre ambos países.

Los títulos en disputa serán los siguientes: Mayor, Matías Godoy (86 kg) vs Rubén Key (82 Kg); Juvenil 69 kg, Franco Díaz vs Paolo Avarzua; Mayor 78 kg, Sebastián Ferrer vs Jeison Arancibia; Juvenil 60 kg Joaquín Godoy vs Diego Artega Calderón y Mayor 64 kg, Chino Marín vs Jorge Pacheco.