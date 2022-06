Presentarán en la Legislatura el proyecto de Ley para que la provincia tenga «Tolerancia Cero»

Este viernes, Día de la Seguridad Vial, la ONG «Bien Argentino» y Estrellas Amarillas presentarán en la Legislatura neuquina el proyecto para que la provincia tenga «Tolerancia Cero».

Sandra Torres, de Bien Argentino, señaló en las últimas horas que «previamente hubo reuniones con Seguridad Vial de Nación y de efectuarle hasta último momento correcciones al proyecto».

Una política de tolerancia cero es aquella que impone un pena por cada infracción de una norma establecida. Estas prohíben a las personas en posiciones de autoridad ejercer la discreción o cambiar los castigos para adaptarlos a las circunstancias de forma subjetiva; están obligados a imponer un castigo predeterminado independientemente de la culpabilidad individual, las circunstancias atenuantes o el historial. Este castigo predeterminado, ya sea leve o severo, se aplica siempre.

Las políticas de tolerancia cero se estudian en criminología y son comunes en los sistemas policiales formales e informales de todo el mundo. También aparecen en situaciones informales en las que puede haber acoso sexual o uso indebido de Internet en entornos educativos y laborales.

En 2014, el encarcelamiento masivo en Estados Unidos basado en delitos menores ha dado lugar a una protesta sobre el uso de la tolerancia cero en las escuelas y comunidades.

Hay pocas pruebas que respalden la supuesta eficacia de las políticas de tolerancia cero. Un problema subyacente es que hay muchas razones por las que las personas dudan en intervenir o en denunciar un comportamiento que consideran inaceptable o ilegal. Las políticas de tolerancia cero abordan, en el mejor de los casos, sólo algunas de estas razones.

Vale recordar que en nuestra ciudad rige la ordenanza de alcohol cero al volante desde febrero del año pasado, sin embargo en los últimos meses no se cumple dicha ley porque no están homologados los dos etilómetros que hay en San Martín de los Andes, por lo que por el momento no se realizan operativos para controlar y hacer cumplir la ley.