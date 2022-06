Continúa el relevamiento de escuelas y desde Aten advirtieron que en muchas escuelas faltan extintores y mangueras

El gremio docente Aten, junto con la Comisión de Educación del Concejo Deliberante, continúa recorriendo las escuelas de San Martín de los Ande para realizar un relevamiento general del estado edilicio. Ya casi completaron la zona urbana, en las que notaron una marcada falta de previsibilidad y todavía resta el recorrido por las escuelas rurales.

Foto Aten

La situación es grave debido a que muchas de las instituciones educativas no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para actuar frente a emergencias. Al respecto, en diálogo con RSM, Matías Lavandeyra, secretario general de Aten, enfatizó: “En varios establecimientos faltan extintores o tienen los porta manguera y el sistema hidrante armado, pero que no tienen las mangueras y eso es gravísimo”.

Lo mismo ocurre con las salidas de emergencia, las cuales, en muchos casos, están trabadas con pasadores o trabas porque están rotas y se abren. El secretario general de Aten, enfatizó: “No solo no hay en todas las escuelas, sino que en varias de las que si tienen deben ponerles trabadas de seguridad porque no funcionan como corresponde y de esta manera no cumplen la función que deberían”

Por otra parte, se refirió a las problemáticas generales de los establecimientos y dijo: “Hay varias cosas, pero lo más común a todas es la falta de previsión en las cuestiones de mantenimiento, obra pública. Siempre van corriendo detrás del problema, no hay un trabajo preventivo. Si lo hubiese tal vez habría menos fallas y problemas”.

Respecto a la accesibilidad el panorama no es mejor, según contó el referente: “Son muchas las escuelas que no cuentan ni con rampa, ni con baños para personas con discapacidad”.

Todavía quedan algunas escuelas de la ciudad para recorrer, además de las rurales. Sin embargo, la lista de problemáticas solo crece. Lavandeyra, explicó cuál creen que es, hasta ahora, el problema común a todos los establecimientos y remarcó: “En términos de roturas o cuestiones para arreglar hay algo que se mantiene constantemente que son los exteriores”.

Cercos perimetrales, portones de ingreso, maderas exteriores que faltan, parasoles podridos o a punto de caerse, son algunas de las cuestiones más urgentes a resolver. Asimismo, el secretario general de Aten, afirmó: “Está todo muy deteriorado y a eso debemos sumarle la falta de iluminación que convierte a las escuelas en bocas de lobos”.