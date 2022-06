Revisión tarifaria del servicio de agua y saneamiento y advertencia por la necesidad de inversiones

La Municipalidad presentó en el Concejo Deliberante el proyecto que plantea, luego de meses de estudios y análisis de la Cooperativa de Agua Potable, la estructura de costos que requiere la prestación de los servicios al día de hoy.

El 29 de noviembre del año pasado la Cooperativa firmó con el Municipio el nuevo contrato de concesión de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento de los efluentes cloacales para los próximos 10 años.

Junto al contrato se firmó un acuerdo que estipulaba un plazo de 180 días para la presentación ante el Concejo Deliberante del proyecto de revisión tarifaria finalmente presentado.

La situación económico financiera se ha tornado compleja en los últimos años debido a que la tarifa no contempla los costos que tiene la Cooperativa más allá de los operativos. Lo presentado al Concejo Deliberante refleja la estructura de costos de la operación del sistema y el mantenimiento de los equipos y maquinaria.

Este último es uno de los ítems básicos para el funcionamiento de cualquier emprendimiento y no es tenido en cuenta en la tarifa vigente.

Aún así siguen quedando afuera las inversiones necesarias para el recambio o puesta a punto de la maquinaria que ha llegado al final de su vida útil o ha quedado obsoleta.

El proyecto refleja lo que se necesita para operar y mantener el sistema en funcionamiento como marcan las ordenanzas vigentes y cuidando el entorno natural y no se ha solicitado que la totalidad de estos costos que conformarían un futuro cuadro tarifario, sea trasladado a los usuarios.

La Cooperativa de Agua advirtió que «tiene muy clara la situación económica general de nuestro país, pero si no se toman en cuenta todos los costos no es posible llevar adelante la tarea encomendada y queda en manos del concedente, la ciudad de San Martín de los Andes representada por sus poderes, acompañar o no esta actualización y determinar cómo se la afrontará».

Además la población local crece rápidamente y esto exige que los servicios, tanto de provisión de agua potable como de saneamiento, acompañen este aumento demográfico con la realización urgente de obras de infraestructura importantes que están fuera de la órbita de decisión de la Cooperativa.

Finalmente recordó que «ya pasamos por una situación límite durante el verano pasado y si no se realizan las obras mencionadas volveremos a repetir la historia», en referencia a los problemas que hubo con el funcionamiento de la Planta de Tratamiento del Lago Lacar al verse sobrepasada por la demanda.