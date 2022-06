Ana Rocha, la sanmartinense graduada en Harvard, ofrece su ayuda a jóvenes que quieran estudiar en otras ciudades

Criada en San Martín de los Andes, Ana cursó la primaria en el colegio FASTA y la secundaria en el CPEM 28. A fines de mayo se graduó en Harvard y ahora emprende su futuro laboral, no sin antes ofrecerse para contactar y asesorar a otros estudiantes que, como ella, desean estudiar en otras ciudades del mundo.

Durante la mañana de ayer, RSM Radio tuvo la oportunidad de contactar a Ana para conversar con ella y conocer su historia. “Pasé toda mi infancia en San Martín, hasta los 17 años, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires. Tengo familia y muchos amigos con quienes me mantengo en contacto y visito cuando voy para allá”, cuenta Rocha, de 28 años, desde Tailandia, donde se encuentra trabajando en un proyecto con Naciones Unidas.

Tras haber hecho un intercambio estudiantil por un año en Bélgica, Ana se fue a estudiar Economía a la Universidad Torcuato Di Tella: “Hace 10 años, cuando yo comencé, éramos pocos alumnos y los profesores nos incentivaban mucho para que estudiaramos afuera. Mi primer trabajo fue en el Ministerio de Producción, como asesora de un Secretario de Transformación Productiva. Tenía 22 años y me sentaba a hacer recomendaciones ministeriales. Muchos de mis compañeros habían estudiado en otros países y con ese propósito me inscribí para hacer una Maestría de tiempo completo en Economía, en la Universidad de San Andrés, donde te preparan para viajar por estudios”, explica.

Vale destacar que en ambas universidades, Ana accedió a becas completas para costear sus estudios, una oportunidad que muchas veces se desconoce y resulta una traba para estudiantes con deseos similares. “Todos estos fueron pasos que delimitaron mi camino para poder aplicar a Harvard. A la par, estudié inglés para poder rendir los exámenes necesarios para mandar mi perfil”, cuenta. A todo esto, claro, se sumaron los exámenes de ingreso, principalmente de matemáticas.

“Mi familia me apoyó mucho. Al principio pensaban que estaba loca, no sabían muy bien qué iba a hacer o si estaba segura, pero después me ayudaron mucho, junto con otras personas de mi círculo social. Era un mundo nuevo para todos y entrar a Harvard fue una gran sorpresa”, expresa.

Apelando a su experiencia educativa, Ana opina que es posible bajar los índices de pobreza en el país: “Yo creo que hay muchísimas chances de bajar la pobreza en Argentina. Hay una parte del Estado que se podría concentrar en bajar las cargas laborales. Hoy en día esas cargas son tan altas que resultan un peso para el empleador y son un problema a la hora de contratar empleados. Por otro lado está el déficit tan grande que tiene el Estado. Se evalúa que solo el 10% de los subsidios que otorgan son eficientes para reducir la pobreza. Reasignar esos fondos ineficientes hacia fondos más eficientes sería una buena alternativa, con un Estado más presente”.

Para concluir, Ana dejó una recomendación para aquellos estudiantes que deseen emprender estudios en otros lugares del mundo: “Lo primero que les digo es que hagan lo que les haga felices. Lo segundo es que, si tienen ganas de ir a estudiar a Buenos Aires u otros lugares y no cuentan con los recursos económicos, existen muchas becas, que generalmente se desconocen pero están para eso. Hoy en día, desde San Martín hay 2 chicos al año que entran a la Universidad Di Tella, que es una oportunidad buenísima. Tuvimos un caso de una chica a la que le conseguimos el alojamiento gratuito para que pudiera estudiar junto con la beca”, detalla.

Al finalizar la comunicación radial, Ana pidió que compartamos su oferta de contactarse con estudiantes que deseen hacer trayectorias educativas similares, para brindarles su ayuda y asesoramiento. Quien quiera hablar con ella puede escribirle por whatsapp al +1(857)2590547.