Dos facturas impagas de gas demoran la habilitación del anexo de la EPET 12

Con la obra de infraestructura del anexo de la EPET 12 finalizada, la expectativa por su habilitación crece cada día. Si bien estaba previsto que este 21 de junio los alumnos ya pudieran cursar allí, un trámite y una deuda con Camuzzi frenaron todo. Ahora, deberán esperar a que se finalice el trámite para que se realice la inspección final por parte de la empresa y el lugar quede oficialmente habilitado.

Lo que se sabe hasta el momento es que cuando los responsables fueron solicitar la habilitación de la instalación de gas había dos facturas impagas. Para poder abonarlas, el Concejo Provincial de Educación debe hacer un trámite solicitando la modificación de titularidad.

Actualmente, Sandra Tous, directora de Distrito Escolar IX, es quien figura como responsable del anexo de la EPET 12 y por ende, es quien debe responder ante estas situaciones. En diálogo con RSM, la funcionaria explicó que «estas cuestiones se manejan directamente desde nivel central y dependen tanto de sus tiempos como de los de Camuzzi».

A su vez, Tous dijo que esto no es lo único que frena la habilitación del anexo y detalló: “Falta poner unas barras antipánico que ya llegaron a San Martín”.

Respecto al inicio de las actividades en el anexo, la directora de Distrito enfatizó que los alumnos no podrán hacer uso del lugar hasta tanto no se tenga la habilitación de gas. Un tema sumamente sensible para la comunidad educativa de toda la provincia de Neuquén, sobre todo teniendo en cuenta que el 29 de junio se cumple el primer aniversario de la explosión en la Escuela Albergue 144 de Aguada San Roque, en la que fallecieron tres trabajadores por una fuga de gas.

Pero, como ya es sabido, la EPET 12 no es el único establecimiento educativo de la ciudad que atraviesa dificultades. La Escuela 352 y la EPET 21 también están sorteando problemáticas que no les permiten desarrollar las actividades como deberían.

En los últimos días, los directivos de la EPET 21 informaron a la comunidad educativa la suspensión de los talles por falta calefacción. El miércoles, en reunión extraordinaria, las familias y dirección de la institución decidieron realizar una presentación formal de las problemáticas edilicias en el Concejo Deliberante.

Además de la nota formal, realizarán el primer «frazadazo», presentándose en el lugar abrigados con una frazada en representación de lo que se vive en la escuela.

El caso de la Escuela 352 es igual, se quemó la bomba que abastece la calefacción del gimnasio, una pieza fundamental para llevar adelante las clases de manera adecuada. En ambos casos, Mantenimiento Escolar, aseguró que realizó los informes respectivos y lo elevó a la Coordinación Provincial de Mantenimiento Escolar para la adquisición de las piezas necesarias.

Respecto a las demoras en dichas reparaciones, Mantenimiento Escolar, señaló: “Los plazos de resolución, así como las compras respectivas, dependen de manera exclusiva de la Coordinación Provincial de Mantenimiento Escolar, que ya está trabajando en ambos escenarios”.