Declararon de interés municipal dos obras literarias sobre el caso Natalia Ciccioli

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de nuestra ciudad se entregaron dos declaraciones de interés municipal a obras literarias que abordan el caso, aún no esclarecido, de Natalia Ciccioli, una oscura marca en la historia de la localidad.

Los reconocimientos le fueron otorgados a los docentes y escritores locales Marcelo Impemba y Miguel Selser por sus respectivos libros: “Nati: el tiempo congelado es un laberinto eterno” y “Es como una curva que no termina nunca”.

Marcelo Impemba, autor del libro “Nati: el tiempo congelado es un laberinto eterno”, editado en el año 2020, explicó que “este libro tiene la motivación de no olvidarnos de Natalia y de tantos otros invisibles. Nati, fuera del caso judicial, es parte de nuestra memoria colectiva, un hecho no esclarecido. Muchos han expresado en sus entrevistas que es una herida abierta para la sociedad de San Martín de los Andes”.

Por su parte, Miguel Selser, autor del libro “Es como una curva que no termina nunca”, editado en el año 2019, expresó: “Este trabajo fue comenzando a partir de una inquietud, con la esperanza de poder contar, de alguna manera, lo que Natalia no pudo, o mejor dicho, lo que no la dejaron contar.”