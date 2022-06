“Tenemos que tratar de desarrollar otras atracciones además de los deportes de nieve”, indicó Agustín Roca

Lo afirmó Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) en diálogo con radio AM550, y se refirió al viaje que realizaron a España el gobernador neuquino Omar Gutiérrez, y el ministro de Turismo, Sandro Badilla, para adquirir conocimientos del Turismo Inteligente: “Es bueno que los funcionarios viajen por el mundo y vean cómo se estructuran destinos como el nuestro”, consideró.

Foto: Leo Casanova – RSM

Según el portal syntonize.com, “el turismo inteligente viene marcado por la búsqueda de la experiencia turística perfecta. A través de la tecnología se ofrece al turista un abanico infinito de actividades y complementos a la experiencia turística”.

Al respecto, Roca expresó: “Estamos a la espera de la información que pueden traer los dirigentes neuquinos desde Europa para aplicar en la provincia y en San Martín de los Andes”.

“Siempre pedimos que se vea qué hay en el mundo para traerlo, pero arrancamos con mucho atraso porque tenemos un puente de acceso a la ciudad y la región sin terminar, o no tenemos una manga para que la gente que sale del avión en el Aeropuerto Chapelco no se moje en un destino lluvioso como el nuestro”, destacó.

“Tenemos muchos atractivos para desarrollar, pero tenemos que terminar lo que tenemos para poder mostrarlo. No nos sirve traer cosas sin avanzar con lo que ya empezamos”, agregó Roca.

DESARROLLO Y TURISMO

A su vez, el presidente de la AHGSMA explicó que “el turismo es la segunda industria de la provincia” y consideró que “es incomprensible que se siga dejando de lado y que los gobiernos se acuerden siempre al tercer año de cada gestión que el turismo es futuro”.

“Al rubro hay que cuidarlo ya que se crean muchos puestos de trabajo”, destacó.

ALOJAMIENTOS INFORMALES Y PROBLEMA HABITACIONAL

“Nos preocupa mucho la informalidad del rubro alojamientos porque hay licencias que están cayendo ya que no pueden competir con la carga tributaria que afrontan contra edificios enteros destinados a alquiler turístico y que no pagan los impuestos del rubro”, dijo Roca.

“La reinversión no se está viendo en los alojamientos debidamente habilitados” sostuvo y agregó: “En San Martín de los Andes casi no se consigue personal para trabajar en hotelería y gastronomía ya que no hay lugares para que la gente pueda vivir: los departamentos y casas han caído en la informalidad de alquileres turísticos y no hay viviendas para los residentes”.

TEMPORADA DE INVIERNO

Sobre las proyecciones para la temporada de invierno, Agustín Roca expresó: “Estimamos que va a ser buena. La apertura de la frontera con Chile y los 2 vuelos semanales que vamos a tener desde Brasil nos van a dar un caudal de gente extra a la que teníamos el año pasado, que trabajamos bastante bien con el turismo nacional”.

“Ahora esperamos la nieve: San Martín de los Andes está muy marcado como destino de deportes de nieve, así que tenemos que tratar de desarrollar otras atracciones para que las personas puedan viajar en invierno y hacer otras cosas”, concluyó el presidente de la AHGSMA.