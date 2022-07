Fiscalía ordenó el arresto excepcional del joven de 17 años acusado abuso sexual

Este martes se conoció la decisión de la Fiscalía sobre el caso del joven de 17 años que abusó sexualmente de un niño de 10 años, en donde se constató que hubo acceso carnal. Desde la Oficina Judicial de la IV Circunscripción ordenaron el «arresto excepcional» del autor del hecho.

Foto: Leo Casanova – RSM

La medida fundamentada en el artículo 67 de la Ley 2302, indica que el acusado deberá ser arrestado por el término de 30 días en un Hogar para Adolescentes en la ciudad de Neuquén.

Hasta tanto se efectiva la medida, ya que tiene un plazo de apelación, deberá ser custodiado y sin la chance de poder mantener comunicación con la víctima ni sus familiares. Vale recordar que el acusado tiene una relación filial con el niño abusado, ya que es su primo.

El pasado día lunes, familiares, amigos y vecinos se hicieron presentes en las oficinas del Ministerio Público Fiscal, donde reclamaron justicia para con el niño abusado. Solicitaron que sea detenido y custodiado para evitar su fuga.

En dichas oficinas reclamaron con pancartas y escritos solicitando que la Fiscalía actúe rápidamente, teniendo en cuenta que hay pruebas médicas que constatan los hechos denunciados.

La audiencia realizada en las últimas horas determinaron la decisión de la Fiscalía de ordenar su arresto excepcional.

Foto: Leo Casanova – RSM Foto: Leo Casanova – RSM Foto: Leo Casanova – RSM

QUÉ DICE EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 2302

Artículo 67: El arresto del niño o adolescente sólo se llevará a cabo en forma absolutamente excepcional, cuando el delito imputado estuviere conminado con un máximo de pena privativa de libertad mayor de diez (10) años y sólo cuando fuere absolutamente indispensable para hacer cesar los efectos del delito o para asegurar su comparencia ante actos procesales esenciales, siempre que se constatare la plena existencia del hecho y la probabilidad de participación responsable del niño o adolescente y en la medida en que, fundamentalmente, se comprobare el fracaso o inidoneidad de las medidas no privativas de libertad previstas en le artículo 71 de esta Ley. En estos casos excepcionales, el plazo del arresto no podrá superar los treinta (30) días. El arresto excepcional deberá cesar antes de su tiempo máximo cuando hubieran desaparecido los motivos que lo fundaron, pudiendo ser sustituido en cualquier momento por una medida no privativa de la libertad. La apelación interpuesta por el niño o adolescente o su defensa contra el arresto excepcional deberá ser resuelta en el término perentorio de tres (3) días. Transcurridos esos tres (3) días sin que haya mediado resolución, deberá ser puesto inmediatamente en libertad, perdiendo jurisdicción el órgano judicial de apelación. El arresto excepcional deberá ser cumplido en un lugar de alojamiento adecuado, que no tenga estructura carcelaria ni pongan en contacto con los niños y adolescentes a personal alguno de seguridad.