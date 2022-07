Juntos por el Cambio presenta proyecto para dejar de utilizar el lenguaje inclusivo en las escuelas neuquinas

La diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para establecer el uso correcto del idioma español en las escuelas. La iniciativa busca que se aplique tanto en las actividades de enseñanza, dentro y fuera del aula, como en el material de entrega y las comunicaciones institucionales de los establecimientos.

El proyecto designa como autoridad de aplicación al Consejo Provincial de Educación que deberá realizar, entre otras funciones, un informe anual que detalle la evolución en la comprensión oral y escrita de la lengua española.

Los fundamentos toman como referencia los resultados de las evaluaciones Aprender del 2021 que arrojaron que lo más afectado por la pandemia y la cuarentena fue la comprensión lectora. “Con estos resultados y antecedentes es necesario regular el uso del denominado lenguaje inclusivo cuando se manifiesta con expresiones erróneas que no forman parte de nuestra lengua, como por ejemplo el uso indebido de las letras “e”, “x”, y el símbolo “@”, aseguran. Y remarcan que la medida “facilitará la forma en que nuestros chicos aprenden y adquieren el lenguaje”.

En otro tramo, la legisladora menciona que si no se regula el uso habitual del lenguaje inclusivo en las aulas, se producirán mayores dificultades en la comprensión del lenguaje y dificultades futuras que hoy no se dimensionan. También plantea que “implementar lenguajes, modismo o reglas no reconocidas oficialmente que cargan con sesgos ideológicos, apartados de las normas gramaticales oficiales de la lengua española, establecidos por la Real Academia Española, no hacen más que vulnerar la libertad de los padres en la educación de sus hijos”.