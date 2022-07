Roca sobre el estado de las rutas: “Saloniti tiene buenas intenciones, pero agarró un municipio con un abandono de cuatro gestiones”

El estado de los caminos en San Martín de los Andes son una problemática continua que se profundiza, aún más, con la llegada de la temporada invernal. Momento en el que las constantes precipitaciones, sumado al aumento en la circulación de vehículos dejan en evidencia los grandes pozos que tienen las arterias principales. En los últimos días, Vialidad estuvo trabajando en el bacheo de un sector de la localidad, pero esto parece no alcanzar.

En diálogo con RSM Radio, Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, se refirió a esta y otras cuestiones diarias a las que se deben enfrentar los residentes y aquellos que eligen vacacionar en la ciudad. En primer lugar, Roca, destacó: “Desde nuestro lugar siempre hacemos reclamos, en el mes de junio empezamos a pedir que se pongan en marcha las maquinarias de vialidad provincial y nacional para mantener las rutas que hacen que el turismo sea más tranquilo, que el vecino pueda llegar a su trabajo y moverse”.

En este sentido, apuntó a que la localidad brinda un servicio turístico invernal de nieve, pero que las rutas muchas veces no están habilitadas para poder llegar. Al respecto, el presidente de la AHGSMA, indicó: “Lo más seguro para vialidad es encerrar la ruta a las 8 de la noche y abrirla a las 9 de la mañana, lo cual deja ver que el estado de los caminos es bastante triste”.

Por otra parte, Roca, manifestó que este no es solo un problema del sector turístico y que en el caso de los transportistas también, tienen que hacer una gran inversión para mantener sus vehículos por el estado de los caminos. Con relación a esto, remarcó: “Muchas veces los empleados no pueden llegar al trabajo porque no pueden circular en las rutas”.

A su vez, Roca, detalló algunos de los caminos que no están en condiciones actualmente y enumeró: “Callejón de Gingins, el camino a Lolog, la ruta 19, que es nuestra estrella para llegar al Centro de Esquí Chapleco, no se ha mantenido y cuando hay un poco de nieve eso hace que se cierre todo, cuando debería ser todo felicidad porque la verdad que es lo que estábamos esperando para este invierno”.

El presidente de la AHGSMA, remarcó que esto tiene que ver con “los 30 años de falta de inversión que hace que hoy tengamos estos resultados: un Municipio que todos los días está tapando agujeros por todos lados y la verdad es que no le da el tiempo”. Además, resaltó: “Saloniti (intendente de la localidad) siempre tiene buenas intenciones, pero agarró un Municipio con un abandono de cuatro gestiones y es muy difícil”.

Entre los aspectos positivos, Roca, aseguró: “Vamos a lograr tener una temporada estable. El verano nos demostró que San Martín tiene mucho potencial y que podemos volver a los niveles prepandémicos y encarar un futuro con otras perspectivas, no tener la incertidumbre que teníamos. Hoy podemos pensar en ver cómo vemos a San Martín de los Andes en los próximos 10 años e invertir en ese sentido”.